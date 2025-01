Studniówka Ekonomika. To była szalona noc!

W piątek (17 stycznia) na studniówce bawili się przyszli maturzyście Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. - Dziękuję wam za ten wieczór. Mam nadzieję, że to będzie piękna zabawa. Życzę wam, aby za sto dni ta matura była prosta, łatwa i przyjemna – powiedziała tuż przed rozpoczęciem bali Kamila Boros, dyrektor szkoły. Zdjęcia.

Studniówkę rozpoczęto od tradycyjnego poloneza, potem był czas na uroczysty toast i oficjalne zaproszenie do zabawy.

- Już za sto dni przed wami ważny egzamin, który otwiera drogę do dorosłości. Będziecie mogli spełniać swoje marzenia, realizować plany. Jestem z was dumna, gdy widzę jak się rozwijacie i dojrzewacie. Jesteście fantastyczną młodzieżą i jestem dumna z bycia dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – mówiła dyrektor Kamila Boros.

List do uczestników studniówki przesłał również prezydent Elbląga Michał Missan.

- Przed wami okres pełen emocji, intensywnej nauki, ale też wielkich marzeń o przyszłości. Matura bowiem to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale także świadectwo waszych dojrzałych decyzji i przepustka do dalszego rozwoju – napisał w nim między innymi prezydent.

Nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, a po poczęstunku przyszedł czas na zabawę do późnej nocy. Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących odbyła się w hotelu Focus.

Studniówka to niepowtarzalny moment w życiu każdego maturzysty. Ten wyjątkowy bal w gronie przyjaciół i nauczycieli symbolizuje zakończenie jednego z najważniejszych etapów edukacji i jednocześnie otwiera drzwi do kolejnego – matury i wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

