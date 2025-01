Tradycyjnie polonezem rozpoczęła się w piątkowy (11 stycznia) wieczór studniówka uczniów Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu. Przyszli maturzyści bawili się w hotelu Focus na Starym Mieście. – To nie tylko najważniejszy bal w waszym życiu, ale też wyjątkowy moment, kiedy wchodzicie w dorosłość – mówił o. Piotr Jałako, dyrektor szkoły. Zobacz zdjęcia.

- Wasza prawdziwa uroda tkwi w tym, kim jesteście. W waszych pięknych sercach, w dobroci, którą w sobie nosicie, w wartościach, które rozwijacie każdego dnia. Miałem przyjemność obserwować przez ostatnie dwa lata wasz rozwój i wyzwania jakie pokonujecie, wasze chwile triumfu, których byliście autorami. Zobaczyłem was, młodych ludzi pełnych pasji, wrażliwości i niesamowitego potencjału. Jesteście pokoleniem, które niesie w sobie ogromną siłę – mówił tuż przed rozpoczęciem studniówki o. Piotr Jałako.

Dyrektor ZSP podkreślił, że prawdziwa dorosłość to odpowiedzialność.

- Niech wasza zabawa będzie nie tylko pełna energii, ale też mądrości i rozwagi. Kochani maturzyści, niech ten bal będzie dla was pięknym początkiem nowego etapu życia, pełnego wyzwań, marzeń i spełnień. Pamiętajcie, że to co najważniejsze, zawsze nosicie w sobie – mówił o. Piotr Jałako.

Maturzyści otrzymali też niespodziankę od prezydenta Elbląga. Około godz. 20 na salę wniesiono tort.

- Studniówka to ostatni przystanek przed wielkim wyzwaniem jakim jest egzamin maturalny. Z tej okazji przesyłam wam kilka wyrazów wsparcia, gratulacji i życzeń na nadchodzący czas - napisał w liście do przyszłych maturzystów ZSP Michał Missan, prezydent Elbląga (list odczytał dyrektor szkoły).

Studniówka Zespołu Szkół Pijarskich odbyła się w kameralnej atmosferze, bawiło się na niej nieco ponad dwudziestu przyszłych maturzystów jednej klasy tej szkoły. Uczniowie przygotowali dla swoich nauczycieli i wychowawców krótkie przedstawienie, w którym wcielili się w ich role. Lekko i z humorem odegrali kilka scenek z pokoju nauczycielskiego. Ta niespodzianka przyjęta została z aplauzem przez nauczycieli. Nie zabrakło oczywiście podziękowań dla grona pedagogicznego ZSP.

- Dziękujemy za cały wysiłek włożony w nasze wychowanie i nauczanie. Chcemy wyrazić szczególną wdzięczność nauczycielom, którzy poświęcili wiele czasu i energii, aby przygotować nas do egzaminu dojrzałości. Dziękujemy też naszym wychowawcom, którzy nigdy nie szczędzili sił, aby przemawiać nam do rozsądku, którego w młodzieńczym wieku czasem brakuje - mówili uczniowie.

Potem był uroczysty poczęstunek i zabawa na parkiecie do późnej nocy, którą prowadził DJ, a wszyscy chętni mogli zrobić sobie pamiątkową fotografię na ściance portEl.pl. Zachęcamy do oglądania zdjęć!

fot. arch. szkoły

