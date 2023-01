Testy na trzy wirusy. Kiedy będą bezpłatne dla elblążan?

Jak informuje rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, elblążanie już niebawem będą mogli korzystać z darmowych testów combo na grypę, wirusa RSV i COVID-19. - Badanie antygenów ułatwi postawienie właściwej diagnozy i zastosowanie adekwatnego leczenia. Testy będą wykonywały bezpłatnie poradnie podstawowej opieki medycznej - czytamy w komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Test combo to tzw. test trzy w jednym. Może on wskazać zakażenie grypą (typu A bądź B), koronawirusem lub wirusem RSV. Testy mają być bezpłatne. Adam Niedzielski, minister zdrowia wydał 5 stycznia rozporządzenie, dzięki któremu testy combo, stały się świadczeniami gwarantowanymi w podstawowej opiece zdrowotnej. - Rozporządzenie umożliwia wykonanie u lekarza rodzinnego testu, a ten zidentyfikuje, z którym wirusem mamy do czynienia, czy jest to wirus grypy, koronawirus, czy wirus RSV – mówi szef resortu zdrowia.

Tuż po wejściu w życie rozporządzenia ministra zdrowia, Filip Nowak, prezes NFZ, podpisał zarządzenie, zgodnie z którym za test antygenowy combo i jego wykonanie poradnia POZ otrzyma 34 zł. Takie koszty wyliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. - Test combo ma ułatwić postawienie właściwej diagnozy i zastosowanie adekwatnego leczenia. Jest to szczególnie istotne przy nadmiernie stosowanej antybiotykoterapii. Na test kieruje lekarz POZ na podstawie badania i oceny stanu zdrowia pacjenta - informuje Magdalena Mil, rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ.

W jakich przychodniach w Elblągu możemy obecnie wykonać taki test? - Obecnie przychodnie dopiero składają zamówienia na testy combo. Do wszystkich poradni POZ w regionie został wysłany komunikat ze szczegółową informacją z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o producentach, importerach i dystrybutorach testów, u których można je zamawiać - wyjaśnia Magdalena Mil.

O możliwość wykonania testu combo spytaliśmy dziś w trzech elbląskich przychodniach. W każdej z nich usłyszeliśmy, że obecnie jeszcze nie można go bezpłatnie wykonać, lecz niebawem będzie można to zrobić.