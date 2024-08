To będzie noc Perseidów

Noc 12 na 13 sierpnia będzie gratką dla miłośników obserwowania nieba. Dostrzec będzie można największą aktywność Perseidów.

Perseidy to szybkie meteory, które osiągają prędkość 59 kilometrów na sekundę. Zwykle padają grupami po 6-15 meteorów w ciągu 2-3 minut. W maksimum może być nawet 100 meteorów w ciągu godziny - w teoretycznych, idealnych warunkach. Ten rój meteorów, znany od starożytności, ma związek z kometą 109P/Swift-Tuttle, która przelatuje w pobliżu Ziemi co 133 lata. Pierwszy raz dostrzeżono ją w 1862 roku.

Aktywność Perseidów zaczęła się 17 lipca, a potrwa do 24 sierpnia. - Obserwacjom będzie sprzyjała faza Księżyca. Ten zajdzie w czasie, gdy niebo zrobi się wystarczająco ciemne do obserwacji. Przez resztę nocy będziemy mogli cieszyć się świetnymi warunkami do obserwacji" - czytamy na blogu "Z głową w gwiazdach", który prowadzi Karol Wójcicki, popularyzator astronomii.

Do oglądania meteorów nie potrzeba lornetek ani teleskopów. Wystarczy niebo bez chmur i najlepiej widoczność na duży fragment nieboskłonu. Im ciemniej w okolicy, tym więcej meteorów dostrzeżemy, więc jeśli nie możemy udać się poza miasto, warto znaleźć obszar, w którym lampy uliczne nie świecą w oczy. Tak zwany radiant Perseidów - czyli punkt, z którego wydają się wybiegać, gdybyśmy przedłużyli ich trasy po niebie - znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza.

Na spotkania z Perseidami zaprasza Park Astronomiczny w Roninie k. Fromborka. Jeszcze 12 i 13 sierpnia będzie on otwarty w w godzinach: 16-24 (oprowadzanie: 16.30, 17.30, 18.30, 19.30). Nocny pokaz nieba i obserwacje meteorów od godziny (przy dobrej pogodzie) 21.30.

Plan dodatkowych wydarzeń: