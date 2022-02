To nie jest strona NFZ

W sieci pojawiła się strona nfz.olsztyn.pl Adres jest łudząco podobny do adresu strony internetowej warmińsko-mazurskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedyną różnicą jest użycie kropki zamiast myślnika. NFZ ostrzega przed możliwością oszustwa.

„Informujemy, że nieznany nam podmiot zarejestrował stronę internetową „nfz.olsztyn.pl" (z kropką zamiast myślnika). Strona ta nie ma nic wspólnego z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Podejrzewamy, że adres ten zostanie wykorzystany do oszustw internetowych przeciwko świadczeniodawcom lub pacjentom. Bardzo prosimy o zachowanie wzmożonej czujności i dokładne sprawdzanie adresów nadawców przychodzących e-maili oraz linków (odnośników do stron www) zawartych w treści e‑maili, pod kątem ich poprawności.“ - poinformował warmińsko-mazurski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nie polecamy wchodzenia na fałszywy adres - nie do końca wiadomo, jak może to się skończyć dla komputera użytkownika. Można przypuszczać, że strona zostanie wykorzystywana do phishingu - przestępstwa polegającego na podszywaniu się pod istniejące firmy w celu uzyskania danych dostępowych.

Jak się przed tym uchronić? Najprostszym sposobem jest zachowanie zdrowego rozsądku i nieklikanie w podejrzanie wyglądające linki - nie tylko podszywające się pod NFZ.

Przypominamy, że właściwy adres warmińsko-mazurskiego oddziału wojewódzkiego NFZ to nfz-olsztyn.pl We właściwym adresie jest myślnik.