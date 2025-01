To oni odkrywają piękno Elbląga i okolic

Wernisaż Fotki Miesiąca to nie tylko wystawa, ale przede wszystkim wieloletnia tradycja i coroczna okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy na swoich zdjęciach promują Elbląg i okolice. Po raz pierwszy wybraliśmy Fotkę Roku, a frekwencja na spotkaniu przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy! Zobacz zdjęcia.

To już 18. edycja wystawy Fotka Miesiąca, a konkurs dla Czytelników organizowany przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl odbywa się od 23 lat. – Do tej pory w konkursie wzięło udział 3331 uczestników, nadsyłając prawie 20 tysięcy. zdjęć, ocenianych potem przez internautów – mówił Włodzimierz Gęsicki, wydawca Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl

– Te liczby to przede wszystkim wspaniałe osoby zaangażowane w promocję miasta, które zarażają pasją do fotografii, a każde zdjęcie to małe arcydzieło – przyznał Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga. – Te liczby pokazują też, jak wiele jest jeszcze do odkrycia, jak wiele Państwo odkrywają w naszym mieście piękna na co dzień.

Od samego początku wernisaże Fotki Miesiąca organizowane są w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, w którym wystawę będzie można oglądać do końca lutego.

– Wszyscy, którzy dokumentują piękne miasto Elbląg czy jego okolice, zapiszą się na kartach historii – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. – Dziś my z sentymentem pochylamy się nad fotografiami dokumentującymi przemijający czas, kiedyś inni będą tak patrzeć na te właśnie zdjęcia.

Jakub Nowak z Fotką Roku

W tym roku na wystawie zgromadziliśmy 80 zdjęć Elbląga i okolic, nadesłanych na konkurs w 2024 roku. Po raz pierwszy ogłosiliśmy laureata Fotki Roku, który w nagrodę otrzymał 3 tysiące złotych, ufundowane przez prezydenta Elbląga Michała Missana.

Zdjęcie Jakuba Nowaka zostało Fotką Roku (fot. Anna Dembińska)

– Jestem całkowicie zaskoczony, ale bardzo szczęśliwy. Od kiedy się zaczęła nowa edycja, co miesiąc wysyłałem po kilka zdjęć – przyznawał Jakub Nowak, laureat Fotki Roku pod tytułem „Park we mgle". – Kiedy w Elblągu pojawiła się mgła, postanowiłem to wykorzystać i szukałem miejsc, w których mógłbym zrobić dobre zdjęcie.

Zdjęcie pana Jakuba, który zajmuje się fotografią od sześciu lat, otrzymała nagrodę Fotka Miesiąca w listopadzie, znalazło się też w kalendarzu „Moja mała ojczyzna” na 2025 roku. – Ciągle dążę do tego, by się uczyć i robić lepsze zdjęcia, bardzo dziękuję, że moja praca została nagrodzona i mogę tu dziś być – przyznał pan Jakub.

Partnerem kalendarza Fotka Miesiąca na 2025 rok została firma Rockfin, zajmująca się projektowaniem i produkcją urządzeń m.in. w branży energetycznej, która dynamicznie się i zatrudnia w naszym mieście już 150 osób.

– Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, staramy się współpracować i współdziałać ze społecznością lokalną – stwierdził Michał Wróblewski, prezes firmy Rockfin. – Tylko symbioza pomiędzy biznesem a społecznością, może doprowadzić do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Elbląg chce się rozwijać, widziałem wiele wyróżnionych tu prac, a one w pełni oddają piękno naszego regionu.

"To duże wyróżnienie"

Autorzy fotek, które znalazły się w kalendarzu Fotka Miesiąca, otrzymali statuetki, wykonane przez uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Trafiła m.in. do Jarosława Jaroszuka, autora okładkowego zdjęcia do kalendarza, przedstawiającego wnętrze elbląskiej katedry.

– Jestem tym bardzo zaskoczony, to duże wyróżnienie – przyznał Jarosław Jaroszuk. – Pewnego dnia wybrałem się na spacer do katedry, chciałem zobaczyć, jak wygląda od środka i pokazać ją na zdjęciu inaczej. Tak właśnie nazwałem swoją fotografię, „Katedra inaczej”.

Dla Jarosława Jaroszuka fotografia jest pasją od ponad trzydziestu lat. – To wspaniałe hobby i forma spędzania czasu. Cieszę się, widząc, jak się zmienia i rozwija, warto je pielęgnować, ja jestem samoukiem, dużo czytałem i eksperymentowałem. Dziś jest mi niezmiernie miło, że mogę tu być – dodał.

Wernisaż zgromadził rekordową liczbę uczestników, którzy oprócz zwiedzenia wystawy mieli okazję spróbować pysznego tortu wykonanego przez Nową Holandię i nagrać film w fotobudce 360 od firmy Tornado. Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie, serdecznie dziękujemy!