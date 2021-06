V4, czyli ministrowie obrony w Elblągu

Takiego wydarzenia w Elblągu jeszcze nie było. Do naszego miasta przyjechali ministrowie obrony Polski, Słowacji, Czech i Węgier, by rozmawiać o współpracy w ramach tzw. Grupy Wyszehradzkiej. Zobacz zdjęcia.

Spotkanie ministrów obrony odbyło się w poniedziałek w siedzibie dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, które stacjonuje w koszarach przy ul. Podchorążych. Ministrowie po dwugodzinnych rozmowach wygłosili oświadczenia podczas krótkiego briefingu prasowego. Dziennikarze nie mogli zadawać pytań.

- Dziękuję za te obrady, bardzo owocną rozmowę przeprowadzoną między przyjaciółmi, bo tak postrzegam nasze kraje, narody. Te relacje są ścisłe, dlatego że chodzi nam o bezpieczeństwo naszej części Europy. W tym roku odbyły się ćwiczenia żołnierzy na Słowacji i Węgrzech, współpracujemy w formacie NATO, UE, ONZ. Wszędzie tam, gdzie możemy szkolić naszych żołnierzy, podnosić interoperacyjność sił zbrojnych. Takim miejscem ważnym dla naszej współpracy jest Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód – tu w Elblągu - mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Polski minister wspomniał o tym, że wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej „są wrażliwe” w kwestii zagrożeń ze Wschodu, Południa (kryzys migracyjny) i północy Europy (kwestie Arktyki – przyp. red.).

- Nasza dyskusja podzielona została na trzy bloki. Po pierwsze, dotyczyła współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, m.in. kwestii dyżuru bojowego w Ramach Europejskiej Grupy Bojowej w 2023 r. i te prace będą kontynuowane. W ramach współpracy NATO omówiliśmy ostatnie posiedzenie liderów państw, które odbyło się w Brukseli. Byliśmy zgodni co do wagi podejmowanych spraw i oceny tego posiedzenia. Rozmawialiśmy także o naszej współpracy w ramach UE, na misjach unijnych. Wszyscy jesteśmy w ramach misji unijnej w Bośni i Hercegowinie, ściśle ze sobą współpracujemy – stwierdził minister Błaszczak.

To było ostatnie posiedzenie w ramach tzw. Grupy Wyszehradzkiej pod polską prezydencją. Od 1 lipca Grupie (zwanej V4) będą przewodzić Węgrzy.

- Polska prezydencja V4 zdała egzamin i dziękujemy za to. Zadania po przejęciu przez Węgry prezydencji są podobne, ale pojawiają się nowe wyzwania, ryzyka i zagrożenia. Pan minister Błaszczak wspomniał o zagrożeniach ze Wschodu i Południa. Chcemy stabilizować współpracę naszych krajów i jednocześnie zabiegać o wsparcie w formacie V4 plus. Myślę tutaj o poparciu dla naszych działań przez Francję, Stany Zjednoczone, Niemcy i Wielką Brytanię. I o ściślejszej współpracy z państwami Południa – mówił minister obrony Węgier Tibor Benkő.

- Żyjemy w czasach, które są trudne do przewidzenia jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Przeżyliśmy w ostatnich latach siłowe zmiany granic w Europie, konflikt wojenny w sąsiednim kraju (chodzi o Ukrainę – red.), pandemię, zagrożenia hybrydowe, wiele dezinformacji. Świat jest trudny do przewidzenia i dlatego tak ważne są siły zbrojne. Cieszę się, że działania państw V4 płyną w jednym kierunku. Musimy być przygotowani na wszelkie alternatywy. Wczorajsze (w Gdyni – red.) i dzisiejsze rozmowy pokazały, że mamy wspólne poglądy, wspólne obawy, widzimy wspólne wyzwania, szukamy wspólnych rozwiązań. To jest bardzo ważne – mówił Jaroslav Nad, minister obrony Słowacji.

Czeski wiceminister obrony Jan Havránek podziękował za solidarność z jego krajem w obliczu działań rosyjskiego wywiadu, który jest oskarżany o wysadzenie w powietrze jednej z fabryk amunicji w Czechach.

- Nie możemy lekceważyć działań Federacji Rosyjskiej, które mogą być zagrożeniem dla NATO i procesów demokratycznych w naszych krajach. Kontynuujemy naszą współpracę w sprawie obronności, powstania Grupy Bojowej V4 czy jeśli chodzi o stworzenie systemu zarządzania logistycznego V4. Dzisiaj podpisaliśmy list intencyjny, w którym wszystkie cztery kraje zobowiązały się do współpracy i koordynacji w zakresie komunikacji strategicznej, która jest jednym z ważnych elementów budowania odporności, wzmacniania obronności i odstraszania - stwierdził Jan Havránek.