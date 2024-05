W rocznicę zakończenia wojny w Europie

Dziś (8 maja) przy grobach aliantów na cmentarzu Agrykola odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą zakończenia II wojny światowej w Europie. Zobacz zdjęcia.

„Rozmowy kapitulacyjne z Niemcami – już po zdobyciu Berlina – trwały w dniach 5-7 maja 1945 r. we francuskim Reims i zostały zwieńczone podpisaniem pierwszego (nazwanego później wstępnym) aktu bezwarunkowego złożenia broni. Ustalono też, że działania wojenne mają ustać do 8 maja, do godziny 23:01. Przeciwko zawarciu takiego porozumienia z III Rzeszą stanowczo zaprotestował Stalin, domagając się powtórnego parafowania dokumentu. Ostatecznie doszło do tego 8 maja późnym wieczorem. Sowietów reprezentował marszałek Georgij Żukow. Ze strony aliantów podpisy złożyli generałowie Arthur Tedder, Jean de Lattre de Tassigny i Carl Spaatz, a w imieniu Niemiec – feldmarszałek Wilhelm Keitel i generał Hans Jürgen-Stumpf. Mimo że doszło do kapitulacji Niemiec, to w niektórych miejscach w Europie oddziały niemieckie kapitulowały w ciągu kilku następnych dni (np. w Poljanie na terenie Słowenii czy na holenderskiej wyspie Texel)”. - możemy przeczytać na stronie internetowej muzeum1939.pl

Dziś (8 maja) przy grobach aliantów na cmentarzu Agrykola w Elblągu odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Do września 1945 r. trwały jeszcze walki z Japonią.

- Oddajemy dziś honor i cześć wszystkim żołnierzom, którzy poświęcili życie za niepodległość Polski, za zwycięstwo idei wolności i życia w pokoju. Składamy też hołd wszystkim cywilnym ofiarom II wojny światowej – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga na środowych uroczystościach.

- Oddajemy dziś hołd wszystkim, którzy stawili czoła wojennej zawierusze, walcząc z narażeniem życia o najwyższą wartość, o wolność. Która nie jest nam dana na zawsze, którą musimy pielęgnować i strzec – dodała Grażyna Kluge, przewodnicząca elbląskiej Rady Miejskiej.

Uroczystości zakończyły się salwą honorową i apelem pamięci, złożono również kwiaty przy alei upamiętniającej aliantów.