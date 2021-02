W szpitalu wojewódzkim wracają porody rodzinne

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu wracają porody rodzinne. - Dopuszczamy obecności osoby towarzyszącej przy porodzie. Oddział Położniczo-Ginekologiczny spełnia kryteria wypracowane przez konsultantów krajowych w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz perinatologii, a także rygorów bezpieczeństwa wdrożonych - informuje szpital.

Osoba towarzysząca musi zachować zasady bezpieczeństwa i dostosować się do zaleceń. Osoba towarzysząca może uczestniczyć od pierwszego okresu porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie - dotyczy to fizjologicznego porodu. Jest zobowiązana do wypełnienia ankiety epidemiologicznej, noszenia przez cały czas pobytu w szpitalu maseczki, rękawiczek i fartucha, który zapewnia szpital, do posiadania i użycia środka dezynfekcyjnego dedykowanego do wnoszonego przez siebie sprzętu nagrywającego (telefon komórkowy, aparat, kamera itp.).

Jest zobowiązana w przypadku posiadania ujemnego testu antygenowego lub PCR w kierunku antygenu SARS-CoV-2 do przedstawienia go personelowi (test jest nieobowiązkowy i nie jest warunkiem dopuszczenia osoby towarzyszącej). Osoby towarzyszące pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala. Ostateczną decyzję o możliwości odbycia porodu w towarzystwie bliskiej osoby podejmuje lekarz. Decyzja uzależniona jest od kwalifikacji wstępnej, która odbywa się w Położniczej Izbie Przyjęć i podejmowana jest w oparciu o oszacowanie ryzyka epidemiologicznego i związanego z tym rozprzestrzeniania się zakażenia oraz stanu klinicznego rodzącej.