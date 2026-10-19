W tym tygodniu portEl poleca: Baltic Cup, Scena przy stoliku i spotkania autorskie

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają na pierwsze w sezonie 2026/27 spotkanie ze „Sceną przy stoliku”. Hasłem tego sezonu jest „Operacja na otwartym sercu”. W inauguracyjnym spotkaniu usłyszymy dramat noblisty Jona Fosse „Odwiedziny” w tłumaczeniu Haliny Thylwe: 19 października o godz. 17, bilety do nabycia w kasie teatru.

21 października o 13 odbędą się kolejne Randki ze sztuką w Galerii EL. Sprawdź, co przygotowano na kolejne warsztaty.

22 października o godz. 18 filia biblioteczna Cyberiada zaprasza na spotkanie z Karoliną Felberg wokół książki „Osiecka. Rodzi się ptak” – biografii totalnej Agnieszki Osieckiej, która zawsze wyprzedzała swoje czasy. Rozmowę poprowadzi Mateusz Paradowski.

Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup odbędzie się w tym roku w Elblągu w dniach 23-25 października. Elbląg już po raz 26. stanie się prawdziwą stolicą tańca, a na parkiecie zaprezentują się najlepsi tancerze z całego świata.

EL-Kobiety z Elbląskiego Klubu Kobiet serdecznie zapraszają mieszkańców Elbląga i okolic na drugą edycję wyjątkowej konferencji poświęconej zdrowiu pod przewrotnym tytułem „Menopauzanki i Andropauzanie też zamieszkują Ziemię", która odbędzie się w sobotę, 24 października, w przestrzeniach Biblioteki Elbląskiej. Sprawdź program.

Czas na kolejne Twórcze Spotkania. Zobacz tutaj, co będzie działo się 24 października od 12.

24 października filia biblioteczna Słoneczna zaprasza na spotkania z Aliną Przydatek – autorką książek dla dzieci, ilustratorką, pedagożką i twórczynią Wydawnictwa Kici Nici. Obowiązują zapisy.

Odkryj historię w krajobrazie! Tak brzmi hasło tegorocznych Dni Krajobrazu, organizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z okazji rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Z tej okazji 25 października o 10 odbędzie się spacer krajobrazowy, który potrwa ok. 2 godzin, a rozpocznie się przy kapliczkach „Trzech Krzyży” w Kadynach. Organizuje go Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

W niedzielę, 25 października Ratusz Staromiejski w Elblągu zamieni się w przestrzeń pełną uśmiechu, kreatywności i strrrasznie fajnej zabawy! Mieszkańcy miasta oraz okolicznych miejscowości zaproszeni są na „Strrrasznie Fajną Imprezę” – wyjątkowe wydarzenie rodzinne dedykowane najmłodszym. Zabawa odbędzie się w dwóch turach. I tura: 10:30 – 12:30. II tura: 13:30 – 15:30.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!