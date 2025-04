W tym tygodniu portEl poleca: debatę oksfordzką, kawiarenkę Clio i warsztaty

Zaczynamy nowy tydzień. I, jak co poniedziałek, przedstawiamy, co ciekawego można robić w Elblągu w tym tygodniu.

8 kwietnia

We wtorkowym Kinie dla dorosłych będzie można zobaczyć film "Ja jestem niepokalane poczęcie". Początek seansu o godzinie 12.

Elbląskie Muzeum zaprasza do kawiarenki Clio. Zbigniew Zajchowski opowie o swoich zbiorach pocztówek i guzików historycznych. Początek o godzinie 17.

9 kwietnia

W swoje progi zaprasza CSE „Światowid“. Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawy kolażu analogowego – techniki, kompozycję, dobór kolorów oraz sposoby budowania narracji wizualnej. Warsztaty poprowadzi Natalia Koniuszy – trójmiejska ilustratorka i graficzka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Koszt: 50 zł. Początek o godzinie 15.

W ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji będzie można zobaczyć filmy w pełni niezależne, powstałe poza szkołą/systemem producenckim i grantowym, a także filmy zrealizowane przez amatorów, w tym powstałe w ramach warsztatów animacji skierowanych do dorosłych amatorów. Początek wydarzenia w klubie Krypta o godzinie 18.

10 kwietnia

500 lat temu Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu. Ten hołd najbardziej wpisał się w historię Polski. W okrągłą rocznicę tego wydarzenia w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się debata oksfordzka. Początek o godzinie 11.

Dyskusyjny Klub Filmowy przy kinie Światowid zaprasza na film "Jutro o świcie". Początek seansu o godzinie 19.

11 kwietnia

Rusza Ekstremalna Droga Krzyżowa. W tym roku do wyboru jest pięć tras: wszystkie zaczynają się w parafii pw. błogosławionego brata Alberta przy ul. Częstochowskiej. Uczestnicy mają do pokonania około 40 km trasy, aby duchowo przygotować się do świtą Wielkanocy. Start o godzinie 20.

12 kwietnia

W Światowidzie odbędą się kolejne warsztaty artystyczne. Tym razem tematem będą wieńce. Podczas warsztatów z pomocą doświadczonych instruktorów każdy uczestnik będzie miał możliwość stworzenia własnego, pięknego wielkanocnego wieńca. Początek o godzinie 9 lub 11:30. Koszt: 55 zł.

Leśnicy zapraszają na wspólne sadzenie drzew. Wydarzenie odbędzie się w leśnictwie Górki, ok. 1,5 km od drogi asfaltowej łączącej wieś Łęcze i Pagórki. Początek o godzinie 10.

13 kwietnia

Niemal przez cały dzień w CSE Światowid trwać będzie Jarmark Wielkanocny "Pogrzeb Żuru i Śledzia". W ofercie znajdą się rękodzieła, ozdoby świąteczne, zabawki, biżuteria, makramy, a także dekoracje i dodatki do domu. Wśród wystawców pojawią się także artyści, którzy zaprezentują swoje prace – od malarstwa i ceramiki po rzeźby. Start o godzinie 10.

W katedrze pw. św. Mikołaja wystąpią Janusz Borowski, Gabriela Borowska, Dominika Borowska, Zuzanna Borowska. Artyśie zaśpiewają pieśni wielkopostne. Początek koncertu o godzinie 19. Wstęp wolny.

W katedrze pw. św. Mikołaja wystąpią Janusz Borowski, Gabriela Borowska, Dominika Borowska, Zuzanna Borowska. Artyśie zaśpiewają pieśni wielkopostne. Początek koncertu o godzinie 19. Wstęp wolny.