W tym tygodniu portEl poleca: debatę prezydencką, Ultra Wysoczyznę i wybory

Jest poniedziałek (15 kwietnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia.

W środę, 17 kwietnia, zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na debatę prezydencką portEl.pl przed drugą turą wyborów, w której zmierzą się Michał Missan i Andrzej Śliwka. Wejściówki na to wydarzenie można odbierać w naszej redakcji (mamy 70 miejsc). Przeprowadzimy również transmisję na żywo z debaty, którą rozpoczniemy o godz. 17.

„Moje prace, wykonane na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat, to obiekty realne. Kilka najstarszych wykazuje niepoprawne zaangażowanie ideowe, komentując formą i treścią bieżące zawirowania społeczne i polityczne” – mówi o swojej twórczości znany elbląski rzeźbiarz Waldemar Cichoń. Jego twórczość będziemy mogli podziwiać już w czwartek, 18 kwietnia, o godz. 18 na wernisażu w Centrum Sztuki Galeria El. Wystawa nosi tytuł „Odlot”.

Już po raz 155. odbędzie się parkrun park Modrzewie Elbląg. Cosobotnie spotkania przyciągają wielu miłośników biegania i rekreacji. Przypominamy, że udział w nich jest bezpłatny, do pokonania marszem, truchtem lub biegiem jest 5 km alejkami parku Modrzewie. A nad całością czuwa świetna grupa wolontariuszy. Początek o godz. 9.

Sobota to także czas ultra emocji. Po raz trzeci w Elblągu i regionie odbędzie się Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna. W sobotę (20 kwietnia) w rywalizacji na czterech dystansach (12, 24, 54 i 80 km) wystartuje około 1000 uczestników, odbędą się też zawody dzieci. Zachęcamy do kibicowania, centrum zawodów jest elbląska Bażantarnia. Emocje gwarantowane od świtu niemal do zachodu słońca.

Od piątku do niedzieli w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka odbywać się będzie turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt do lat 13. Podopieczne Magdy i Wiktorii Kołackich z Truso Elbląg zmierzą się z silnymi zespołami z Krakowa, Poznania i Bydgoszczy. Mecze elblążanek: piątek o godz. 17.30, sobota o godz. 15.30 i niedziela o godz. 12.30.

Po sportowych emocjach przyjdzie czas na podjęcie decyzji, która będzie miała wpływ na dalsze losy Elbląga. W niedzielę, 21 kwietnia, czeka nas druga tura wyborów prezydenckich. Zachęcamy do udziału w głosowaniu! Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7 do 21.

Miłego tygodnia!