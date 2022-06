W tym tygodniu portEl poleca: Dni Elbląga, koncert na rzece i zlot klasyków

Jest poniedziałek (20 czerwca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę o charakterze retrospektywnym “Ślady 1961-2021” Tomka Kawiaka, na której zaprezentowane zostaną dzieła zrealizowane przez artystę na przestrzeni 60-ciu lat, wykonane w różnych technikach: rysunki, kolaże, szkice, fotografie i instalacje. Wystawa prezentowana będzie w Nawie głównej i Prezbiterium. Wernisaż wystawy rozpocznie się w czwartek (23 czerwca) o godzinie 18.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza w czwartek (23 czerwca) na Targi Sztuki Młodej '22. Targi mają na celu promocję młodych twórców, instytucje i organizacje zajmujące się szeroko pojętą kulturą, oraz firmy działające w obszarze kultury i sztuki. Wstęp wolny.

Już po raz czwarty powraca zlot klasycznych pojazdów. Tym razem w duchu „wczasów pod gruszą” w niedalekiej Stegnie, w weekend 24-26 czerwca. W programie znalazły się m.in. Rajd Zabytkowych Motocykli, konkursy motoryzacyjne, kino plenerowe czy atrakcje dla dzieci. Obok klasycznych aut staną foodtracki, gotował na żywo będzie też Karol Okrasa. Nie zabraknie muzyki, wystąpią Pan Bałkanica – Asan z zespołem. Odbędzie się też „dyskoteka pod gołym niebem w klimacie PRL.

W sobotę (25 czerwca), w godz. 12:00-14:00 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się konferencja pt. „Flisacy” wieńcząca I Flis Kanałem Elbląskim. Prelegenci przybliżą tło historyczne flisów i techniki spławu drewna na Kanale Elbląskim, zwanym wcześniej Kanałem Oberlandzkim. Wstęp wolny.

Tegoroczna edycja Dni Elbląga odbędzie się w dniach 25-26 czerwca. Wystąpią m. in. Viki Gabor, T. Love i Natalia Kukulska. Sprawdź szczegółowy plan wydarzeń na te dni.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na nietypowy koncert na rzece Elbląg i Bitwę na rysunki - Grafatak już w sobotę (25 czerwca) w ramach imprezy Rzeka Kultury towarzyszącej obchodom Dni Elbląga.

Centrum Sztuki Galeria EL uruchamia grę społeczną i zaprasza na kolejny cykl "Śniadań na trawie", gdzie będzie można miło i smacznie spędzić wspólny poranek. Cztery wakacyjne i niedzielne poranki będą pod znakiem smaku, muzyki, aktywności i edukacji. Pierwszy poranek już tę niedzielę (26 czerwca). Do dyspozycji będą leżaki i pufy. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc. Do zajęć ruchowych należy wziąć ze sobą maty! Wstęp wolny.

