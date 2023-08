W tym tygodniu portEl poleca: Egzotyczne Targi Zwierząt, koncert w katedrze i kino samochodowe

Jest poniedziałek (28 sierpnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W środę (30 sierpnia) Bibliotek Elbląska zaprasza o godz. 18 na spotkanie w ramach „Wirtualnej Regioteki" poświęcone drukarstwu w Prusach Królewskich. Gościem dr. Radosława Kubusa będzie dr Piotr Paluchowski. Rozmowa odbędzie się na profilu FB Biblioteki Elbląskiej.

W ramach obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, Elbląska Orkiestra Kameralna przygotowała dla mieszkańców miasta wyjątkowe wydarzenie muzyczno-historyczne. Warto wybrać się w czwartek (31 sierpnia) do Katedry pw. Św. Mikołaja, by przenieść się do czasów kopernikowskiego Elbląga.

Na początek nowego roku szkolnego, Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert, którego w Elblągu jeszcze nie było. W piątek (1 września) o godz. 19 wystąpi Benissimo Mandolin.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę (2 września) na wydarzenie towarzyszące wystawie „meandry” – wycieczkę kajakową z Anitą Wasik.- Przepłyniemy pod mostem zwodzonym oraz mostem Prymasa Wyszyńskiego. Będziemy płynąć wzdłuż bulwarów i Wyspy Spichrzów. Gdzie dalej poniesie nas wiatr – zobaczymy na miejscu! - zapraszają organizatorzy.

Kino Światowid w Elblągu zaprasza na długo wyczekiwane kino samochodowe! W sobotę o godz. 20 na placu Jagiellończyka odbędzie się pokaz duńskiego thrillera "Goście", który widzowie oglądać będą z wnętrza własnego auta. Dźwięk filmu wyregulują natomiast w swoich odbiornikach radiowych.

Kulturalny Kiosk zaprasza w sobotę na wystawę Pauliny Wiewióry oraz strefę muzyczną z Secret Society. W trakcie chillowania na kocyku przy hipnotyzujących dźwiękach będziecie mogli wziąć udział w małym plenerze rysunkowo/malarskim.

Z przyjemnością informujemy o nadchodzącym wydarzeniu - Targach Egzotycznych Zwierząt, które odbędą się już w niedzielę (3 września) w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Grunwaldzkiej. To unikalna okazja, by zgłębić tajemnice świata egzotycznych stworzeń i roślin.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.