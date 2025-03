W tym tygodniu portEl poleca: Elbląg na dużym ekranie, mistrzostwa dance, Salon Polityki i gala w teatrze

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co nas czeka w najbliższym czasie?

W środę, 5 marca, w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się kolejny Salon Polityki. Tym razem poświęcony kondycji polskiej szkoły. W spotkaniu prowadzonym przez dziennikarkę Tygodnika Polityka Joannę Cieślę wezmą udział dr Iga Kazimierczyk oraz prof. Przemysław Sadura. Początek o godz. 18, wstęp wolny. Również w środę o godz. 18 na kolejne spotkanie z cyklu „Elbląg na dużym ekranie” zaprasza Juliusz Marek i CSE Światowid. Tym razem widzowie obejrzą filmowe materiały o kościołach dawnego Elbląga, a gościem specjalnym spotkania będzie Bartosz Skop. Wstęp wolny. Sobota, 8 marca, to Dzień Kobiet, a my zachęcamy do rozpoczęcia go na sportowo. O godz. 9 w parku Modrzewie odbędzie się już 203. edycja parkrun park Modrzewie Elbląg. To spotkania, podczas których uczestnicy wspólnie pokonują marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. Mile widziane panie, na które na mecie będzie czekać niespodzianka. Sobotni wieczór to czas wręczenia Nagród Prezydenta Elbląga. O godz. 18 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka rozpocznie się uroczysta gala, na którą wejściówki będą rozdawane w Ratuszu Staromiejskim od wtorku, 4 marca. Liczba wejściówek ograniczona, warto się pospieszyć! Retransmisję gali będzie można zobaczyć w Truso TV w sobotę i niedzielę.

W niedzielę, 9 marca o godz. 16 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się kolejny koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Tym razem familijny pod hasłem „Witajcie w orkiestrowej bajce”. To świetna propozycja na spędzenie czasu z dziećmi w muzycznej W weekend Elbląg stanie się areną Mistrzostw Polski Disco Dance i Stage Dance. W sobotę i niedzielę w godz. 10-19 w CSE Światowid wystąpią taneczne gwiazdy oraz ogólnopolskie i lokalne talenty w takich stylach jak modern, showdance, jazz, i disco-dance. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w Światowidzie. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

red.