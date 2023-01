W tym tygodniu portEl poleca: ferie w mieście i finał WOŚP

Jest poniedziałek (23 stycznia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Od poniedziałku w naszym województwie rozpoczynają się ferie. Na ten czas miasto zaplanowało wiele atrakcji. Aktywności w trakcie wolnego, zapewni również dzieciom MOSiR, biblioteka czy Kino Światowid. Przygotowaliśmy ściągę, w której podpowiadamy, jak spędzić ferie w Elblągu.

Warto zaplanować sobie wspólny czas i w sobotę razem z dzieckiem i w tę sobotę (28 stycznia) wpaść z wizytą do biblioteki. Można wypożyczyć coś do czytania na nadchodzący tydzień i wziąć udział w zajęciach.

W tę sobotę (28 stycznia), jak co tydzień wystartuje parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji. Najnowsza edycja jest połączona z 17. Biegiem WOŚP Policz się z cukrzycą.

Wygrać z sepsą – to cel kolejnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już w niedzielę (29 stycznia) również w Elblągu odbędzie się finał tej corocznej charytatywnej imprezy. W Elblągu wystąpią Karmen, Szalone i Szalone Małolaty, Fumez, Blind Box, The Nierrobers i Etna Kontrabande. Pomiędzy występami na starówce będą się oczywiście odbywać orkiestrowe licytacje.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!