W tym tygodniu portEl poleca: festiwal filmowy i jarmark świąteczny

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

W dniach 1-7 grudnia Kino Światowid zaprasza na piątą edycję Festiwalu Filmów Familijnych. Będzie świąteczne kino, warsztaty i poranki dla najmłodszych w rodzinnym klimacie. W programie festiwalu znalazły się seanse dla różnych grup wiekowych, warsztaty terapeutyczne dla młodzieży oraz kreatywne i integrujące zajęcia dla całych rodzin. Cały harmonogram tutaj.

2 grudnia o godz. 20 wielka siatkówka zagości ponownie w Elblągu. Barkom Każany Lwów podejmie zespół Cuprum Stilon Gorzów, w szeregach którego można będzie zobaczyć m.in reprezentantów Francji czy Brazylii. Spotkanie zostanie rozegrane w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej. Dostępne są jeszcze w sprzedaży bilety na to wyjątkowe wydarzenie.

3 grudnia organizatorzy cyklu „Elbląg na dużym ekranie” zapraszają na spotkanie z elbląskimi Mateczkami adwentowymi. Ten stary, chrześcijański zwyczaj ma szansę powrócić na ulice Elbląga za sprawą elbląskich przewodniczek turystycznych: Małgorzaty Kobus i Benity Kończak oraz odtwórczyni historycznej i animatorki Elżbiety Mieczkowskiej z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, tworzących Grupę Nieformalną "Trzy", która przygotowała projekt pozyskała na jego realizację grant. Wydarzenie odbędzie się w Kinie Światowid, start godz. 18.

5 grudnia o godz. 10 dzieci w wieku 5-12 lat wraz z opiekunami mogą wziąć udział w w wyjątkowym, rodzinnym świętowaniu Mikołajek w Bibliotece Elbląskiej. Będą to ponad dwie godziny wypełnione wyśmienitą zabawą! Obowiązują wejściówki.

5 grudnia 2025 r. o godzinie 18 w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w ramach ogólnopolskiego programu „Efekt Chopina” realizowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina będzie można posłuchać recitalu fortepianowego Piotra Pawlaka, jednego z najbardziej wszechstronnych polskich pianistów młodego pokolenia.

W dniach 5-7 grudnia Stary Rynek zamieni się w pełne magii, świąteczne miasteczko! Nie może Was zabraknąć podczas wspólnego kolędowania, Moto Mikołajów i wyjątkowej Wspólnej Wigilii Elblążan. Pod tym linkiem jest program całego wydarzenia.

