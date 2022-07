W tym tygodniu portEl poleca: Garmin Iron Triathlon i twórcze spotkania w przestrzeni miasta

Jest poniedziałek (11 lipca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W okresie wakacyjnym Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza dzieci w wieku 6-11 lat na warsztaty literacko-plastyczne. Będą się one odbywały w środy w godz. 12:00-14:00. W najbliższą środę (13 lipca) zajęcia pod hasłem „Lego konstrukcje”. Wstęp wolny.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na w środę (13 lipca) na „Zabawy w formy, ponad normy”, czyli twórcze spotkania w przestrzeni miasta (Park Planty oraz Park Kajki). Uczestnicy w luźnej atmosferze, będą mieli okazję usłyszeć kilka ciekawostek na temat słynnych, elbląskich Form Przestrzennych, a oprowadzanie po wybranych obiektach, każdorazowo połączone będzie z akcjami animacyjno - plastycznymi. Wstęp wolny.

W czwartek (14 lipca) i piątek (15 lipca), w Starym Polu i Pasłęku, EOK zaprezentuje najpiękniejsze polskie melodie w ramach „Elbląg Music Festival”. Niegdyś wykonywane przez tej klasy artystki, co m.in. Anna German - tym razem zmierzy się z nimi, towarzysząca Orkiestrze, Katarzyna Zawada. W roli dyrygenta Tadeusz Wicherek, wstęp wolny.

Biblioteka Elbląska zaprasza w czwartek (14 lipca) i piątek (15 lipca) na warsztaty Kiri-e, niemal zapomnianej sztuki tworzenia papierowych obrazów za pomocą ostrego nożyka. Każdy z uczestników wykona od podstaw własną pracę tradycyjną techniką japońskiej wycinanki. Lekcje poprowadzi pani Rina Papadopulu – światowej sławy artystka kiri-e, członkini Senga Association (jedyna spoza Japonii). W Polsce działa jako Kirin Kirie, ucząc sztuki japońskiej wycinanki i popularyzując japońskie tradycje. Obowiązują zapisy.

Fantastyczna zabawa szykuje się w sobotę (16 lipca) w Elblągu, a będzie się działo zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Aeroklub w Elblągu zaprasza na Festyn Motoryzacyjny. Na lotnisku będzie można zobaczyć niezwykłe samochody: projekty, klasyki i te, które biorą udział w zawodach na najgłośniejszy wydech. Pasjonaci motoryzacji i ich maszyny na pewno nie zawiodą. Będzie też wystawa samolotów z aeroklubu! Na uczestników czekają również konkursy, foodtrucki, atrakcje dla najmłodszych i wiele innych. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy spacer wyruszy w sobotę (16 lipca), pod hasłem „Wewnętrzna Grobla Młyńska cz. 1”. Zbiórka o godz. 10 na przystanku tramwajowym przy Placu Słowiańskim.

Największy i najstarszy cykl triathlonowy w Polsce po raz szósty odbędzie się w Elblągu. Poprzednie edycje przyciągnęły do naszego miasta ścisłą polską czołówkę triathlonistów, jak i rzeszę amatorów. Start i meta Garmin Iron Triathlon Elbląg będą znajdować się standardowo na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz na Placu Katedralnym. Pierwszy bieg wystartuje w niedzielę (17 lipca) o godzinie 8:30.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na drugie “Śniadanie na trawie”, które odbędzie się w niedzielę (17 lipca), w godzinach 10-14. Po raz kolejny będzie można miło i bardzo smacznie spędzić wspólny poranek. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

W niedzielę (17 lipca) w Parku Kajki, wraz z muzykami EOK, przeniesiemy się do świata najpiękniejszych melodii muzyki klasycznej. Czekają nas spotkania z utworami z Polski i świata, które pozostają inspiracją dla kolejnych kompozytorskich pokoleń i cieszą się niezmiennie popularnością wśród melomanów. W taki sposób można „parkować” godzinami, wstęp wolny.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!