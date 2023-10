W tym tygodniu portEl poleca: Halloween w Galerii EL, parkrun i wystawy

Jest poniedziałek (30 października), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

We wtorek (31 października) Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza do spędzenia najstraszniejszego październikowego wieczoru w murach Centrum Sztuki Galerii EL! Wstęp na wydarzenie 15 zł (dla przebranych jak strach - 10 zł) - do nabycia na miejscu, w dniu imprezy. Wydarzenie dla osób 18+. Start: godz. 18:30.

Kino Światowid zaprasza na "Zaduszki filmowe". Tym razem film niemy produkcji ukraińskiej . W programie znajdzie się "Cwaniak" w reżyserii Mikołaja Szpikowskiego z muzyką na żywo stworzoną przez Marcina Pukaluka. Projekcja już we wtorek o godz. 20.

Parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Zachęcamy również do odwiedzenia trwających wystaw, takich jak:

Wystawa Haliny Różewicz-Książkiewicz „Fotoplastyka”. Wystawa „Fotoplastyka” to obszar twórczości Haliny Różewicz-Książkiewicz dotąd nieprezentowany publiczności. Składają się na nią reklamy kinowe projektowane przez artystkę w latach 1960-66 w czasie jej pracy dla Spółdzielni Pracy Fotograficznej „Fotoplastyka” w Sopocie.

NOmade Bienal Poland 2023 – „Bestia w ogniu”, czyli międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej, podczas której artyści i artystki tworzą dzieła, wychodząc poza mury galerii sztuki.

Wystawa malarstwa pt. „Zawsze Żytyński” w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Twórczość Roberta Żytyńskiego przypomina trochę jego biografię – jest w niej żywioł, ekspresja, igranie z konwencjami, wyprawy pod prąd.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!