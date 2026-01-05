W tym tygodniu portEl poleca: kolędowanie i królewski orszak

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

6 stycznia 2026 r. mieszkańcy Elbląga będą mogli wziąć udział w kolejnym Orszaku Trzech Króli.

To radosne, barwne wydarzenie, które łączy pokolenia, pełne kolęd, symboliki, wspólnoty i dobrej energii. Start o 13 na placu Jagiellończyka w Elblągu.

Po 10 latach przerwy Orszak Trzech Króli przemaszeruje też w Gronowie Elbląskim. Początek o godzinie 14 przy stodolarni w Oleśnie.

Także 6 stycznia o godz. 17 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbędzie się Koncert Noworoczny Prezydenta.

W nowy sezon kulturalny wejść będziemy mogli w towarzystwie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Ariela Ludwiczaka, która wraz z solistami – Pauliną Steklą i Wojciechem Myrczkiem oraz zespołem akompaniującym wykonają program koncertowy zatytułowany „Powróćmy jak za dawnych lat. Polskie i światowe przeboje lat 20 i 30.” W linku informacja o odbiorze wejściówek.

Cerkiew grekokatolicka w Elblągu serdecznie zaprasza na koncert kolęd.

6 stycznia wystąpi zespół „The ukrainian folk”. Start o 18 w cerkwi przy Traugutta 40.

Czas na kolejne Twórcze Spotkania w Galerii EL - 10 stycznia w godz. 12-15.

- Będziemy pracować z marzeniami, planami i potrzebami - zarówno tymi dużymi, jak i całkiem codziennymi. Krok po kroku pokażemy, jak stworzyć mapę marzeń - czym ona właściwie jest, jak ją komponować i jak sprawić, by nie była tylko ładnym kolażem, ale realnym wsparciem w porządkowaniu myśli i wyznaczaniu kierunków – podają organizatorzy.

Więcej informacji o biletach i nie tylko tutaj. Obowiązują zapisy.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!