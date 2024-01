W tym tygodniu portEl poleca: koncert Szalonych, spotkanie z Jackiem Frąsiem i Targi Egzotycznych Zwierząt

Jest poniedziałek (15 stycznia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Jak co roku, Studio Artystyczne Katarzyny Panicz "Szalone" i "Szalone Małolaty" pragnie uczcić czas nowy rok i zaprosić na Świąteczny koncert. Kolędowanie odbędzie się we wtorek (16 stycznia) o godz. 19 w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Bilety dostępne do nabycia w siedzibie Studia przy ul. Willowej 1 w cenie 40 i 50 zł.

W środę (17 stycznia) o godz. 17 zapraszamy do sali „U św. Ducha” na spotkanie z rysownikiem komiksów Jackiem Frąsiem, który specjalnie dla Biblioteki Elbląskiej stworzył komiks pt. „Astronom” opowiadający o Mikołaju Koperniku, Joachimie Retyku i elbląskiej bibliotece. Rozmowę z Jackiem Frąsiem poprowadzi prof. dr hab. Jerzy Szyłak.

Klub Aktywnego Seniora w CSE Światowid zaprasza na warsztaty zielarskie. Temat spotkania: naturalne kosmetyki. Na najbliższym spotkaniu w środę (17 stycznia) o godz. 10 (pracownia tkacka) seniorzy dowiedzą się jak w zaciszu domowym przygotować naturalne kosmetyki.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Arkadiusza Sylwestrowicza “AI. Duch zaprojektowany”. Wernisaż odbędzie się w piątek 19 stycznia o godz. 18. Z kolei w sobotę (20 stycznia) o godz. 12 odbędzie się noworoczne wspólne tworzenie Map Marzeń. Porozmawiamy o tym, jak zaprojektować kolejny dobry rok życia wizualizując swoje cele z pomocą starych gazet, kleju, nożyczek i chwili autorefleksji. Obowiązują zapisy.

Parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Jeden z wiodących organizatorów targów z branży terrarystyki, akwarystyki i botaniki zaprasza na kolejną edycję targów, która odbędzie się w Elblągu w niedzielę (21 stycznia). To wyjątkowa okazja, by poznać z bliska wiele gatunków zwierząt oraz spotkać profesjonalnych hodowców z całej Polski i zagranicy, gotowych odpowiedzieć na pytania związane z hodowlą.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.