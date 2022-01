W tym tygodniu portEl poleca: koncerty dla dzieci, warsztaty hand made i karnawał z EOK

Jest poniedziałek (17 stycznia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Gdy za oknem deszczowo i wietrznie, Biblioteka Elbląska wspólnie z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu zaprasza na rozgrzewający koncert muzyczny w wykonaniu utalentowanej szkolnej młodzieży, który odbędzie się we wtorek (18 stycznia), o godz. 16:00 w sali "U św. Ducha". Na koncercie zabrzmi m. in. muzyka z opery „Lakme” Léo Delibes’a, kolędy „Lulajże Jezuniu” na czworo skrzypiec, „Dzisiaj w Betlejem” w barwie czarnego klarnetu czy „Ave Verum” w barwie na trzy trąbki.

Elbląska Orkiestra Kameralna po raz kolejny zaprasza najmłodszych melomanów do niezwykłego świata muzyki - 19 stycznia o 10 i 12 "Zimowe melodie" w ZPSM w Elblągu. Podczas najbliższych koncertów edukacyjnych usłyszymy najpiękniejsze utwory muzyki klasycznej, zimowe wiersze oraz poznamy wiele tajemnic instrumentów smyczkowych. Nie zabraknie tematycznych quizów, a także karnawałowych pląsów. Bilety w cenie 10 zł. Obowiązują rezerwacje.

Jak patrzą na otoczenie adepci kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych, co ich inspiruje – na te pytania odpowiedzi znajdziemy przychodząc na wernisaż wystawy studentów ASP w czwartek (20 stycznia). „Krajobraz / Metamorfozy wyobraźni” – tak zatytułowana jest wystawa prac studentek i studentów oraz kadry naukowej kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wernisaż rozpocznie się o 18:00 w krużganku Centrum Sztuki Galerii El.

Pasjonujesz się rękodziełem? Chciał(a)byś spróbować własnych sił w tej technice tworzenia? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza dorosłych na zajęcia do sekcji tkactwa i rękodzieła artystycznego. W ten czwartek (20 stycznia) o 17:00, pierwsza część zajęć z dekorowania poduszek z haftem. Na zajęciach przy użyciu m.in. płótna bawełnianego, muliny i kordonków będzie okazja wykonania dekoracyjnych poduszek z haftem. Zajęcia obejmują dwa spotkania. Cena: 40 zł/osoba. Obowiązują zapisy.

Kolejną opcją na kreatywne spędzenie tygodnia mogą okazać się warsztaty hand made organizowane również przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Na zajęciach pt. "Malowanie na butelkach, ozdabianie doniczek i podkładek pod kubki" uczestnicy będą mieli okazję malować butelki, ozdobić wybrane doniczki czy podkładki pod kubek. Jest to świetna okazja aby stworzyć cudowne ozdoby, które urozmaicą nasze wnętrza. Cena: 35 zł/ osoba. Obowiązują zapisy.

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na karnawałowy koncert. Trzy śpiewaczki operowe, z których każda ma w swoim dorobku artystycznym znaczące sukcesy, zarówno na scenach polskich, jak i zagranicznych, wspólnie postanowiły wykorzystać własny talent, pracowitość oraz umiejętności i zaprezentować je na elbląskiej scenie. W programie między innymi muzyka filmowa i operowa. Bilety od 50 zł za osobę do nabycia online.

Przypominam również, że do końca marca w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" można obejrzeć ponad 70 zdjęć Czytelników portElu, wyróżnionych w konkursie „Fotka Miesiąca”. To one pokazują piękno Elbląga i regionu, promując naszą „małą ojczyznę”.

Miłego tygodnia!