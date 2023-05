W tym tygodniu portEl poleca: majówka w porcie i Bieg na 6 Łap

Jest poniedziałek (1 maja), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Trwa majówka! O tym, jakie atrakcje miasto przygotowało na wolne dni przeczytamy w tym artykule.

Tylko do środy (3 maja) w Centrum Sztuki Galeria EL można oglądać Dyplomy, czyli zwieńczenie 4 lat pracy artystycznej w Liceum Sztuk Plastycznych. Uczniowie ostatniej klasy realizują pierwszy poważny Projekt Artystyczny, na który składa się dyplom specjalizacyjny i aneks z rysunku, malarstwa lub rzeźby oraz część obejmująca zagadnienia z zakresu historii sztuki.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Elblągu zaprasza na majowy Bieg na 6 Łap. Odbędzie się on w sobotę (6 maja), o godz. 11. Limit zapisów wynosi 30 osób. W większości wyprowadzane będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!