W tym tygodniu portEl poleca: mecz charytatywny i festiwal animacji

Jest poniedziałek (11 kwietnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na świąteczne gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W czwartek (14 kwietnia) o godz. 17, w hali przy ul. Kościuszki odbędzie się charytatywny mecz piłki ręcznej „Gramy dla Ukrainy”. Zagrają w nim wychowankowie MKS Truso Elbląg z lat 70 i 80, a dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc uchodźcom. Wstęp jest bezpłatny, więc każdy może przyjść, obejrzeć sportowe zmagania piłkarzy ręcznych oraz pomóc.

Filia biblioteczna „Lokomotywa” przy ul. Ogólnej 59 zaprasza dzieci w wieku 2-3 lata wraz z rodzicami/opiekunami na wesołe, kolorowe i rozśpiewane zajęcia w „Stacyjce”. We wtorek (12 kwietnia) o godzinie 10:30, podczas zajęć zainspirowanych książką „Gospodarstwo Mysi” uczestnicy zapoznają się ze zwierzętami mieszkającymi w gospodarstwie oraz dowiedzą się, jakie prace trzeba wykonywać opiekując się inwentarzem. Obowiązują zapisy.

W klubie Mjazzga wciąż trwa Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA. Na spotkania w środowe wieczory z najciekawszymi animacjami i konkursowym głosowaniem do klubu Mjazzga zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? W tę środę (13 kwietnia), zaplanowana jest prezentacja kategorii OFF & GO! / PROP & GO!: 73'. Wszystkie projekcje rozpoczynają się o godz. 19:00.

Od początku kwietnia w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oglądać można wystawę zdjęć z okazji „30-lecia Państwowej Straży Pożarnej na ziemi elbląskiej”. Współpraca „Światowida” i Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Elblągu

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach a jeżeli coś jeszcze wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy. Miłego tygodnia!