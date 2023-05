W tym tygodniu portEl poleca: Noc Muzeów, Tydzień Bibliotek i Elbląg na dużym ekranie

Jest poniedziałek (8 maja), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

„Moja, Twoja, Nasza Biblioteka” to hasło tegorocznej, ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek (8-15 maja). Wśród propozycji m.in.: warsztaty dla dorosłych z quillingu, codzienne rozgrywki gier planszowych, kiermasz książek wycofanych z księgozbioru, scena w Bulaju: kameralny koncert młodych artystek, rodzinne warsztaty, rozmowy o książkach, gry i zabawy.

Miłośnikom historii Elbląga przypominamy, że majowe spotkanie w Kinie Światowid z „Elblągiem na dużym ekranie” odbędzie się wyjątkowo w drugą środę miesiąca (10 maja) o godz. 18. Tematem seansu będą „Nasze harcerskie wakacje”.

Choć trzynastka może uchodzić za pechową liczbę, to nie w przypadku Elbląskiej Orkiestry Kameralnej! Zwłaszcza, jeśli chodzi o majowy koncert kameralistów. W sobotę (13 maja) czeka nas włoski wieczór z EOK. Za sprawą Roberto Gianoli (dyrygent) i Maurizio Moretty (fortepian) poznamy wówczas niejedno, czasem stonowane i liryczne, czasem energetyczne i widowiskowe, ale zawsze wirtuozowskie, oblicze włoskiej muzyki.

Natalia Magalska to elblążanka, absolwentka Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2019), a także absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Wernisaż wystawy artystki pt. „Szlachta nie pracuje” wraz z oprowadzaniem kuratorskim odbędzie się w sobotę (13 maja), godz. 18.

"Kobieta w kwiatach" to kolejna odsłona cyklu Sztuka i Wino. Tym razem wystawa fotografii Anny Kozakiewicz. Na piątkowym (12 maja) wernisażu czekać będzie kwietna ścianka, przy której będzie można zrobić sobie zdjęcia. Podczas wernisażu dla jednej osoby do wygrania będzie profesjonalna sesja fotograficzna, a dla dwóch sesja z 50 proc. rabatem.

Wielkimi krokami zbliża się X edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Z tej okazji Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej zapraszają do zwiedzania ścieżki edukacyjnej „Kraina Buka” a szkoły do udziału w grze terenowej. Wydarzenia odbędą się w piątek i sobotę (12 i 13 maja) a udział w nich jest bezpłatny.

W sobotę (13 maja) obchodzimy Europejską Noc Muzeów. To szczególny dzień (i noc), kiedy muzea, galerie i teatry są czynne dłużej niż zwykle. Tegoroczne obchody tego wydarzenia w elbląskim Muzeum Archeologiczno – Historycznym odbędą się w dwóch turach, a pierwszą zaplanowano właśnie na najbliższą sobotę.

Muzeum fromborskie również zaprasza na Noc Muzeów w sobotę (13 maja). Wejściówki do wszystkich obiektów Muzeum Mikołaja Kopernika będą w cenie symbolicznych 2 zł. Na niektóre atrakcje, gdzie liczba miejsc jest ograniczona, należy pobrać darmowe wejściówki.

Centrum Sztuki Galeria EL razem z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki zapraszają na wernisaż wystawy „Retrowersje: sobie mieszkania - miastu Starówkę”, który odbędzie się w sobotę (13 maja) w Noc Muzeów.

Jak co roku Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski zaprasza w niedzielę (13 maja) do Żuławskiego Parku Historycznego na Europejską Noc Muzeów. Tematem tegorocznej edycji będą “Żuławscy Sąsiedzi” - żywa ekspozycja w części muzealnej oraz pozostałe atrakcje zaprezentują, jak dawniej wyglądało codzienne życie gospodarzy w Delcie Wisły.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.