W tym tygodniu portEl poleca: oprowadzanie autorskie, parkrun i zabawy sylwestrowe

Jest wtorek (27 grudnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia ostatniego tygodnia roku.

W środę (28 grudnia) Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na promocję katalogu do wystawy Estuarium wraz z autorskim oprowadzaniem po wystawie. W programie wydarzenia, ze względu na świąteczny czas, oprócz autorskiego oprowadzania po wystawie i możliwości rozmowy z artystą, zaplanowano występ Chóru Redemptoris, który zaprezentuje kolędy i pieśni związane z Bożym Narodzeniem. Wstęp: 1 zł.

W Elblągu, tak jak zapowiadał już we wrześniu prezydent miasta Witold Wróblewski, nie będzie miejskiego Sylwestra. W skromniejszej wersji zabawy sylwestrowe odbędą się m. in. w Krynicy Morskiej, czy Pasłęku. Na zabawę sylwestrową, ale w skromniejszym wydaniu niż co roku możemy się wybrać do Pasłęka. Wspólne powitanie Nowego Roku odbędzie się na placu św. Wojciecha. Na Sylwestra możemy też wybrać się do Krynicy Morskiej. Zabawa przy ognisku i muzyce odbędzie się przy ul. Gdańskiej 144.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W sobotę (31 grudnia) i niedzielę (1 stycznia) odbędą się kolejne edycje. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!