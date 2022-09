W tym tygodniu portEl poleca: otwarcie przekopu, święto dywizji i taneczne mistrzostwa

Jest poniedziałek (12 września), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W poniedziałek, 12 września w Kinie Światowid rozpoczynają się Elbląskie Repliki 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Miłośnicy kina zobaczą dziewięć produkcji, w tym oczekiwany film "Johnny", czyli opowieść o księdzu Kaczkowskim, w którego wcielił się Dawid Ogrodnik. Repliki potrwają do 17 września, Szczegółowy program znajdziecie tutaj.

Na wernisaż nowej wystawy - fotograficznej - we wtorek, 13 września, o godz. 17 zaprasza Biblioteka Elbląska. Tym razem jest poświęcona przyrodzie Węgier, Słowacji, Czech i Polski, czyli "Skarbom natury krajów Grupy Wyszehradzkiej" Autorami zdjęć są wybitni fotograficy z poszczególnych krajów GW.

W piątek, 16 września, do Elbląga zawita Michał Rusinek, językoznawca, autor książek dla dzieci i dorosłych, były sekretarz noblistki Wisławy Szymborskiej. Podczas spotkania z cyklu #czytElnia nie zabraknie z pewnością dyskusji o języku, jego roli i językowej codzienności. Początek spotkanai o godz. 18, wstęp wolny.

Wyjątkowo w piątek na wernisaż zaprasza Galeria EL. Tym razem zobaczymy wystawę zbiorową "Drapieżne serca", poświęconą podejściu autorek do macierzyństwa, cielesności, ambicji artystycznych, miłości i wolności. Wystawię będzie towarzyszył pokaz porjektu "Protest Nadziei" oraz projekcją filmu "Drapieżne serca" i performance artystycznym. Początek o godz. 18.

Sobota minie w regionie pod znakiem oficjalnego otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Początek uroczystości w kapitanacie Nowy Świat o godz .12 (wstęp na uroczystość na zaproszenia), a od godz. 16 przy przekopie (od strony plaży) odbędzie się piknik rodzinny z koncertami. Wystąpi m.in. Cztery Refy (szanty), DJ Brave, Sound'N'Grace, a gwiazdą wieczoru będzie Cleo. Organizatorzy pikniku uruchomią dodatkowy bezpłatny dojazd na imprezę ze Stegny i Krynicy Morskiej. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie wydarzenia.

Podczas pikniku na Mierzei nie zabraknie też stoisk 16 Dywizji Zmechanizowanej. A dla tych, którzy nie będą mogli w sobotę wyjechać z Elbląga, żołnierze przygotowali piknik na Wyspie Spichrzów związany ze świętem dywizji. Przed piknikiem w koszarach 16 pułku logistycznego przy ul. Łęczyckiej odbędzie się uroczysty apel (godz. 10), po którym żołnierze zapraszają na wspomniany piknik. Więcej szczegółów tutaj.

Niedziela, 18 września, minie w Elblągu i okolicach pod znakiem sportu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza po raz pierwszy na wycieczkę rowerowo-kajakową Start o godz. 7,30 ze Starego Miasta. A miłośnicy biegania będą się rywalizować o tytuł mistrza Elbląga w biegach przełajowych. Na uczestników czekają dwie trasy w Bażantarni - na 5 i 10 km, odbędą się też biegi dzieci. Start imprezy o godz. 10, zapisy jeszcze trwają.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!