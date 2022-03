W tym tygodniu portEl poleca: spotkanie w klubie #czytElnia i Ogólnopolski Turniej Tańca

Jest poniedziałek (21 marca), czyli pierwszy dzień wiosny, a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

„Las zaginionych” to najnowsza, dziesiąta powieść w dorobku Agnieszka Pietrzyk, autorki thrillerów i kryminałów. Spotkanie promujące książkę odbędzie się w klubie #czytElnia we wtorek (22 marca), o godz. 18:00 w sali „U św. Ducha”. Będzie również transmitowane na FB Biblioteki Elbląskiej. Podczas spotkania będzie można wygrać książkę. Rozmowę z autorką poprowadzi Aleksandra Buła.

Inspiracją wystawy Agnieszki Warszy noszącej tytuł „Szato. Chateau Creusement” jest przyroda Żuław. Prace wykonane są w technice mieszanej, w której punktem centralnym są monotypie lub ekografy, powstałe na bazie matryc zawierających detale przyrodnicze. Na wernisaż zapraszamy w środę (23 marca), o godzinie 18:00.

Po rocznej przerwie Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA zawita do Elbląga ponownie w tradycyjnej formie. Na spotkania w 6 kolejnych środowych wieczorów z najciekawszymi animacjami i konkursowym głosowaniem do klubu Mjazzga zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Festiwal startuje w środę (23 marca).

Z czym kojarzy się wiosna? Jednym z krokusami, innym ze śpiewem ptaków, a Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej…? Przekonamy się o tym w ramach kolejnych koncertów edukacyjnych EOK – w czwartek (24 marca) o 10:00 i 12:00 w Ratuszu Staromiejskim. Nie zabraknie quizów, a nawet tańców i podskoków – serdecznie zapraszamy najmłodszych melomanów!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w sobotę (26 marca), na Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego "Jantar 2022". Młodzi tancerze z całego kraju walczyć będą o punkty, które pozwolą im podwyższać kategorie taneczne. Zawody rozpoczynają się o godz. 10:00 i realizowane będą w podziale na trzy bloki. Ostatni blok, w którym zaprezentują się najbardziej doświadczeni zawodnicy wystartuje o godz. 17:00. Turniej odbędzie się w CSE „Światowid” w Elblągu na sali widowiskowo-sportowej.

Miłego tygodnia!