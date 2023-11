W tym tygodniu portEl poleca: Święto Niepodległości, patriotyczny koncert i spotkanie z Wojciechem Chmielarzem

Jest poniedziałek (6 listopada), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

We wtorek (7 listopada), o godz. 18 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z autorem bestsellerowych kryminałów i thrillerów Wojciechem Chmielarzem, którego najnowsza książka pt. „Zwykła przyzwoitość” (cykl z Bezimiennym) miała niedawno premierę. Wstęp wolny.

„Krzyżacy”, to film z rekordową widownią i największy sukces kasowy polskiego kina, pierwszy polski film panoramiczny kręcony w technicolorze. O tym jak powstawał dowiemy się z filmu Sławomira W. Malinowskiego „Z pamiętnika Aleksandra Fogla – Krzyżacy”, który wyświetlony zostanie w najbliższą środę (8 listopada) podczas listopadowego seansu z cyklu „Elbląg na dużym ekranie”

Klub Aktywnego Seniora „Światowid” zaprasza na kolejne warsztaty zielarskie pt. „Zioła i nalewki”. Spotkanie odbędzie się w środę (8 listopada) o godz. 10 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

W piątek (10 listopada) o godz. 10 w Bibliotece Elbląskiej przy ulicy św. Ducha 3-7 w Elblągu odbędzie się III Miejski Festiwal Piosenki Patriotycznej "Moja Ojczyzna". W festiwalu wezmą udział dzieci przedszkolne w wieku 6 lat.

W sobotę Święto Niepodległości. Władze miasta zachęcają mieszkańców do wywieszenia tego dnia flagi i udekorowania domów, czy balkonów barwami narodowymi. O tym co zaplanowano na ten dzień przeczytamy w tym artykule.

Emocje, sportowa rywalizacja i wspólne świętowanie. Już w sobotę zawodnicy wybiegną na ulice podczas IX Elbląskiego Biegu Niepodległości. Jeżeli wciąż zastanawiasz się nad wzięciem udziału lub odwlekasz tę decyzję w czasie, pamiętaj o zbliżającym się momencie zamknięcia zapisów. Wejdź na elektronicznezapisy.pl i bądź częścią jednej z największych imprez sportowych w Elblągu.

Parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

W listopadzie Elbląska Orkiestra Kameralna przygotowała dla naszych mieszkańców koncert „Wolna, Niepodległa” z okazji uczczenia Święta Niepodległości. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę (12 listopada) o godz. 18 w sali koncertowej elbląskiej szkoły muzycznej. Koncert ten wyróżniać się będzie akcentem rozrywkowym dzięki utalentowanej wokalistce i aktorce musicalowej.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!