W tym tygodniu portEl poleca: teatralną premierę, okręty Schichaua i spacer na 6 łap

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

3 marca

Jak wiadomo ziemia jest okrągła, co najlepiej widać na globusie. I to globusom będzie poświęcone spotkanie w elbląskim muzeum. Gościem Kawiarenki Clio będzie Ryszard Formella, elbląski kolekcjoner globusów. Początek o godzinie 17:30.

4 marca

Na młodzież czeka klub młodych twórców FlipArt w filii Biblioteki Elbląskiej „Słoneczna” przy ul. Słonecznej. „Program powstanie z Waszych pomysłów: sztuka, eksperymenty, kreatywne działania, rozmowy i wspólne projekty. Wszystko pod opieką artystki-plastyczki.” - napisali w ogłoszeniu organizatorzy. Początek o godzinie 16.

O godz. 18 w kinie Światowid rozpocznie się kolejne spotkanie z cyklu "Elbląg na dużym ekranie". Tym razem Juliusz Marek zaprasza na opowieść o Elbingu i okrętach Schichaua. Gościem specjalnym będzie dr Michał Glock, autor książki o tych okrętach. Wstęp na spotkanie wolny.

6 marca

W Ratuszu Staromiejskim obradować będą działacze organizacji pozarządowych. Temat konferencji: „O odporności społecznej”. Celem spotkania jest debata nad wzmocnieniem potencjału organizacji oraz wypracowanie metod skutecznego reagowania wspólnoty na współczesne wyzwania.

A wieczorem zapraszamy na premierę do Teatru im. Aleksandra Sewruka. Na Małej Scenie elbląscy aktorzy zmierzą się ze Zbrodnią i Karą w reżyserii André Hübnera-Ochodlo w słynnej adaptacji Andrzeja Wajdy. Początek o godzinie 19.

7 marca

Sobotę zaczynamy od spaceru w towarzystwie psów z elbląskiego schroniska dla zwierząt. Zbiórka o godzinie 11 w schronisku przy ul. Królewieckiej. Zapisy przyjmowane są na maila: 6lapelblag@gmail.com lub w piątek (6 marca) do godziny 15.

Elbląscy inżynierowie zapraszają młodzież (i nie tylko) na konferencję z okazji Światowego Dnia Inżyniera. SmartCity, miasto „15 minutowe”, SmartCity i SmartSenior, to słowa, za którymi dla mieszkańców Elbląga powinny iść działania czyniące miasto Elbląg, miastem przyjaznym dla wszystkich jego mieszkańców. Początek o godzinie 10 w auli Akademii Nauk Społecznych w Elblągu.

Dla miłośników sztuki szykuje się gratka w Galerii EL. Emilia Orzechowska będzie oprowadzać po wystawie zbiorowej „We can’t build what We can’t imagine, której jest kuratorką. Początek o godzinie 12.