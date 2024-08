W tym tygodniu portEl poleca: warsztaty, DKF, parkrun i salon muzyczny

Jest poniedziałek (5 sierpnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Wtorek, 6 sierpnia

W każdy wtorek i czwartek na wakacyjne zajęcia (w godz. 11-14) na swój dziedziniec zaprasza Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Są przeznaczone zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, a dotyczą tajników dawnego rzemiosła, higieny czy kulinariów, oraz zabaw sprzed wieków. Udział jest odpłatny, cena symboliczna - 7 zł od osoby.

Środa, 7 sierpnia

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza dzieci w wieku 7+ na pełne wrażeń wakacje pod znakiem podróży małych i dużych odbywanych za sprawą kreatywnych warsztatów literacko-plastycznych. W środę tematem warsztatów literacko-plastycznych będą "Rzymskie wakacje". Początek o godz.12, obowiązują zapisy.

Centrum Spotkań Europejskich Światowid zaprasza na kolejne spotkanie Letniej Małek Akademii Filmowej. Tym razem pod znakiem "science fiction". Uczestnicy obejrzą też film "Harold i magiczna kredka". Początek zajęć o godz. 11, zajęcia są odpłatne.

Czwartek, 8 sierpnia

Filia biblioteczna Cyberiada przy ul. Hetmańskiej zaprasza dzieci w wieku 7+ na zajęcia, w trakcie których będzie dużo dobrej zabawy inspirowanej fantastycznymi książkowymi opowieściami. Tym razem tematem warsztaty będą inspirowane książką „Wspaniałe maszyny: motocykle, ciężarówki, samochody wyścigowe, odrzutowce, statki kosmiczne” Davida Jefferisa. Podczas zajęć dzieci oddalą się od znanego krajobrazu i wyruszą w kosmiczną podróż statkami, które sami stworzą. Potrzebne będą: inspirujące wspomnienia, kosmiczne wyobrażenia i chęć do wspólnej zabawy. Początek o godz. 12, obowiązują zapisy.

"The Royal Hotel" to kolejny film, który zostanie zaprezentowany podczas spotkania w Dyskusyjnym Klubie Filmowym im. A. Munka w kinie Światowid. Organizatorzy zapraszają miłośników kina w czwartek na godz. 19.

Sobota, 10 sierpnia

Jest sobota, jest parkrun. To już 171. edycja spotkania, które przyciąga miłośników rekreacji, którzy wspólnie pokonują marszem, truchtem lub biegiem dystans 5 km po parkowych alejkach. Atmosfera, jak co tydzień znakomita, a udział bezpłatny. Wystarczy jedynie zarejestrować się (tylko raz) na stronie parkrun. Link do rejestracji tutaj.

Niedziela (11 sierpnia)

Najbliższy koncert Letniego Salonu Muzycznego zdominuje muzyka akordeonowa. Z recitalem pod tytułem "Elektryczny kaloryfer" wystąpi elblążanin Robert Furs, wirtuoz akordeonu. Początek tradycyjnie o godz. 17, wstęp wolny. Zaprasza Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

Bogatą ofertę zajęć sportowych na cały tydzień przygotował MOSIR w Elblągu. Szczegóły znajdziecie w linku.