W tym tygodniu portEl poleca: warsztaty dla dorosłych, wystawy oraz Baltic Cup

Co będzie można robić w tym tygodniu w Elblągu? Przedstawiamy krótkie zestawienie wydarzeń. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W najbliższą środę (17 listopada), Jachtklub Elbląg zaprasza do swojej siedziby na kawiarenkę historyczną. Dr Tomasz Gliniecki, wygłosi prelekcję o historii regionu pt. „Lodowa pułapka. Ataki na niemieckie szlaki transportowe po Zalewie Wiślanym w 1945 roku”. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00 przy ul. Radomskiej 29. Słodki poczęstunek i ciepłe napoje zapewnione. Wstęp wolny.

Ostatnią dużą prezentacją, którą zobaczyć można będzie w Centrum Sztuki Galeria EL w tym roku, jest malarstwo Grzegorza Radeckiego. Wernisaż wystawy zatytułowanej „Podróż na Wschód” odbędzie się w czwartek, 18 listopada o 18. To pierwsza duża retrospektywa tego artysty. Składają się na nią prace z różnych okresów minionych trzech dekad. Początki jego malarstwa to druga połowa lat osiemdziesiątych, czas w polskim malarstwie zwany Malarstwem Młodych Dzikich. Wystawa potrwa do stycznia, 2022 roku.

Również w czwartek (18 listopada), o godzinie 17 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się warsztaty batiku (technika ozdabiania tkanin) w ramach sekcji tkackiej i rękodzieła artystycznego. Tematyka nadchodzących warsztatów pozwoli uczestnikom wykonać niebanalne przedmioty, dla których z pewnością znajdzie się miejsce w życiu codziennym. Batiki mogą mieć wiele zastosowań na przykład w wystroju wnętrz: zasłony, które pod światło wyglądają jak witraże, kapy na łóżko, ozdobne poduszki, obrusy lub po prostu piękna tkanina na ścianie. Warsztaty skierowane są do osób dorosłych. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy.

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na „Nowy porządek”. Seans najnowszego filmu Michela Franco już w najbliższy czwartek, (18 listopada) o godz. 19:00, w Kinie Światowid.

Minął rok od śmierci Ryszarda Tomczyka, honorowego obywatela Elbląga i twórcy kultury, który miał wielki wpływ na jej rozwój w naszym regionie. To ponad 60 lat pracy twórczej, której rozpiętość i skala muszą budzić uznanie – wieloletni pedagog, polonista, popularyzator i instruktor tańca ludowego, krytyk teatralny, literat, publicysta, a nade wszystko wszechstronny artysta – malarz i rysownik. Jego twórczość przypomni Muzeum Archeologiczno-Historyczne, które 19 listopada otworzy wystawę „W tyglu sztuki. Życie i twórczość Ryszarda Tomczyka”. Otwarcie odbędzie się w piątek, (19 listopada) o godzinie 18, w budynku Gimnazjum.

Od piątku zapraszamy na trzydniowy Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup”. Na parkiecie w elbląskiej Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej prezentować się będą najlepsze pary taneczne w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Na to taneczne święto przyjadą zawodnicy z ponad dwudziestu krajów świata.

Podczas festiwalu, publiczność będzie mogła podziwiać w akcji zarówno młodych, jak i dorosłych tancerzy. Swoje taneczne umiejętności zaprezentuje kilkaset par, co daje blisko tysiąc startów, ponieważ niektórzy uczestnicy rywalizować będą w kilku kategoriach. Wśród zgłoszonych tancerzy są pary z całej Polski oraz z kilkunastu krajów świata. Z Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar” wystartuje kilkudziesięciu tancerzy.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach, a jeżeli coś jeszcze wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy. Miłego tygodnia!