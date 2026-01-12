W tym tygodniu portEl poleca: Wernisaż Fotki Miesiąca, spotkanie autorskie i wystawę globusów

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Już w środę, 14 stycznia, o godz. 18 czeka nas 19. Wernisaż Fotka Miesiąca. Na wystawie w Centrum Spotkań Europejskich Światowid zaprezentujemy prawie 80 zdjęć wykonanych przez Czytelników, przedstawiających piękno Elbląga i regionu. Nagrodzimy ich autorów, wybierzemy Fotkę Roku, której autor otrzyma 3 tysiące złotych ufundowane przez prezydenta Elbląga. Mamy też niespodziankę dla fotkowiczów, a wszystkich zapraszamy na wspólne świętowanie z nami 25-lecia portElu przy pysznym torcie!

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zaprasza 15 stycznia na godz. 17 do czytelni (I piętro) na spotkanie autorskie z twórcami albumu dokumentującego dawną Krynicę Morską — Zbigniewem Zajchowskim, Bernardem Jesionowskim i Dariuszem Bartonem.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na wystawę „Dookoła Świata. Globusy i mapy z kolekcji Ryszarda Formeli”. Otwarcie wystawy odbędzie się 16 stycznia 2026 roku o 18.

Dobrego tygodnia!