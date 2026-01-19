W tym tygodniu portEl poleca: WOŚP, spektakle, warsztaty

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

- Rok 2026 ze „Sceną przy stoliku” zaczynamy 19 stycznia znakomitym tytułem. „Chłopki. Opowieść o naszych babkach" Joanny Kuciel-Frydryszak, to opowieść o ciągłej walce - o tożsamość, o możliwość edukacji, o zdrowie dzieci, o zmianę - informuje Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Rozpoczęcie o 17 w Tetarze im. A. Sewruka.

21 stycznia 2026 o 18 w Holu Głównym Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu powróci wystawa "Autoportret dojrzałości". Pierwsza odsłona wystawy odbyła się 5 grudnia podczas wydarzenia „Targi Seniora. Teraz My!" i stanowiła zapowiedź projektu oraz prezentowanych prac. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 31 marca 2026 roku.

- Jak karnawał, to szaleństwo! A skoro szaleństwo, to tylko w doborowym towarzystwie i przy dobrej rozrywce. Mamy dla Was idealny sposób na ten czas, "Okno na parlament" – podaje Teatr im. A. Sewruka. Więcej o poszczególnych spektaklach tutaj. Najbliższy - 23 stycznia.

- Zapraszamy na warsztaty “Szablony z Kozakiem” prowadzone przez Janusza Kozaka, którego wystawa “Peryferia” jest aktualnie prezentowana w Galerii EL – informuje Galeria EL. Warsztaty odbędą się 24 stycznia w godz. 11-13, obowiązują zapisy.

Najbliższy weekend w Elblągu upłynie pod znakiem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – program tutaj.

Propozycje zajęć na ferie zebraliśmy z kolei w tym artykule.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!