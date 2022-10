W tym tygodniu portEl poleca: Zaduszki Jazzowe i koncert EOK

Jest halloweenowy poniedziałek (31 października), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Klub Środowisk Twórczych ma przyjemność zaprosić na Zaduszki Jazzowe. W tym roku zagrają: Szymon Zuehlke - saksofon tenorowy, Bartek Krzywda i Antoni Borycki - pianino, Kamil Hajduk - kontrabas, Michał Ligęza i Michał Korsak - perkusja. Klub Krypta, poniedziałek (31 października) godz. 19. Wstęp wolny.

Władze Braniewa zapraszają na Jazzowe Zaduszki w bazylice mniejszej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie. Na scenie usłyszymy puzon, organy, i perkusję w wykonaniu "Bach Jazz Collective”. Poniedziałek (31 października), godz. 19. Wstęp wolny.

Galeria Pracownia zaprasza na wernisaż wystawy ilustracji Ady Brzozowskiej pt. "Zaginął rower", który odbędzie się w piątek (4 listopada) o godz. 18 w Galerii Pracownia przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu.

Hanna Derej, Andrzej Mandryka i Szymon Brylski – młodzi mistrzowie dyrygentury. W lipcu bezkonkurencyjni podczas „Elbląg Music Masterclass”, teraz po raz kolejny zaprezentują się elbląskiej publiczności, prowadząc EOK. Sobota (5 listopada), godz. 19, Ratusz Staromiejski w Elblągu. Bilety można nabyć online.

Listopadowe Twórcze spotkania w Galeria EL, to zaproszenie do działania dla tych, którzy choć raz w życiu wypowiedzieli zdanie “nie umiem rysować”. Warsztaty kierowane są do osób dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Sobota (5 listopada), godz. 12-15. Obowiązują zapisy.

W niedzielę (6 listopada) w godz. 12-15 Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na finisaż „Drapieżnych Serc”. W ramach ostatniego dnia wystawy, artystka Agata Królak wykona chętnym osobom sercowe tatuaże. Tatuaże będą wykonywane metodą Handpoke. Tego dnia bilety normalne, w cenie ulgowych. Obowiązują zapisy.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!