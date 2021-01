Walka o finansowy zastrzyk dla Elbląga z budżetu państwa

75 milionów złotych na inwestycje w Elblągu – tyle zapisał Senat w ustawie budżetowej w części poświęconej regionom. Czy wejdą w życie? To już zależy od Sejmu, który nad poprawkami Senatu będzie głosował w przyszłym tygodniu.

Senat wprowadził na ostatnim posiedzeniu ponad sto poprawek w budżecie państwa. Dotyczą one służby zdrowia, edukacji, pomocy psychologicznej dla dzieci i inwestycji w regionach. Senatorowie

m.in. zabrali 2 miliardy złotych, które decyzją Sejmu mają dostać media publiczne, i przekazali je na leczenie chorób nowotworowych, chorób serca. 4 miliardy zł przeznaczyli na dodatki do płac dla wszystkich walczących z pandemią, 100 mln złotych na program leczenia metodą in vitro; 2,5 mld zł na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, za co płacą obecnie samorządy. Najwięcej poprawek – aż 93 - dotyczyło finansowania inwestycji w poszczególnych regionach. W województwie warmińsko-mazurskim wybrano 12 projektów. Aż pięć z nich dotyczy Elbląga, są to: skomunikowanie terenów inwestycyjnych Terkawki (dofinansowanie 10 mln zł), pieniądze na drogi (20 mln zł), zabezpieczenie powodziowe (15 mln), budowa zbiornika retencyjnego (10 mln) oraz rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu (20 mln). W sumie to 75 mln zł, o 25 mln mniej niż wcześniej planowano. Dodatkowe 3 mln mają być przeznaczone na budowę kanalizacji w gminie Rychliki. Czy te zmiany wejdą w życie? To już zależy od Sejmu, do którego teraz trafią poprawki Senatu. Posłowie będą nad nimi głosować w przyszłym tygodniu.

- Najpóźniej w poniedziałek wyślę do wszystkich posłów naszego województwa informację o przyjętych przez Senat RP poprawkach regionalnych, z prośbą o poparcie ich w Sejmie. Tu apeluję do naszych posłów – elbląskich – by poczuli się odpowiedzialni m.in. za nasz region. W końcu tu zostali wybrani i mają szczególny obowiązek dostrzegać potrzeby swojego regionu – mówi Jerzy Wcisła, senator RP, który wnioskował o wpisanie powyższych inwestycji do budżetu państwa. - Dodam, że my nie mieliśmy nigdy z tym żadnych problemów. Wspieraliśmy PiS przy uchwalaniu np. specustawy o budowie kanału przez Mierzeję, i zadbaliśmy o to, by zła uchwała rządu Kaczyńskiego (w sprawie przekopu z 2006 r. - red.) była przez 8 lat realizowana przez rząd PO-PSL. Bez tego wsparcia tej inwestycji dzisiaj by nie było. Na taką odpowiedzialność liczę ze strony wszystkich posłów naszego regionu – uważa senator Jerzy Wcisła.

Przypomnijmy, że gdy projekt budżetu był głosowany po raz pierwszy w Sejmie, 900 ówczesnych poprawek opozycji zostało odrzucone w blokowych głosowaniach, które trwały kilka minut. Jak będzie tym razem?

- Apelowaliśmy do posłów, by podczas głosowań nad poprawkami regionalnymi zachowali lokalny patriotyzm, niestety przy projekcie budżetu w Sejmie posłowie PiS zagłosowali za ich odrzuceniem. Mam nadzieję, aczkolwiek niewielką, że refleksja przyjdzie, kiedy budżet państwa ponownie wróci do Sejmu, a będzie to prawdopodobnie w czwartek, 21 stycznia - dodaje poseł Jacek Protas, który jest przewodniczącym warmińsko-mazurskiego zespołu parlamentarnego.

- Walczymy o to, by jak najwięcej funduszy trafiło do Elbląga i regionu elbląskiego. Przygotowujemy taką strategię, która będzie obejmowała nie tylko miasto, ale i obszar całego pasa przyzalewowego, biorąc po uwagę możliwości, które m.in. otworzy kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Chcemy jako samorządowcy połączyć siły – mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Jesteśmy przygotowani na przyjmowanie statków. Mamy terminal towarowy i pasażerski. Chcę jednak nawiązać czasu, gdy byłem członkiem zarządu województwa i podpisywaliśmy z panią minister Pyć jako województwo kontrakt, w którym obrotnica dla statków i kilka innych inwestycji były wpisane na liście rezerwowej. Do dzisiaj trudno się dowiedzieć, kto z tego kontraktu to wyrzucił, ale w dalszym ciągu zabiegamy o możliwość realizacji tych inwestycji. Czy to ze środków unijnych, czy Skarbu Państwa.