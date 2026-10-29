Wiecha na budowie Europejskiego Centrum Copernicus

W Krzyżewie zawieszono dziś (29 października) wiechę na budowie biblioteki z magazynem eksponatów, która powstanie w ramach Europejskiego Centrum Copernicus. Zobacz zdjęcia.

Europejskie Centrum Copernicus ma kosztować ponad 93 mln złotych. Na kwotę składa się modernizacja Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz budowa w Krzyżewie (1,5 km od miasta w sąsiedztwie parku astronomicznego w Roninie) nowego obiektu z biblioteką i powierzchniami wystawienniczymi. W ubiegłym roku rozpoczął się etap robót budowlanych, od przygotowania terenu i wykonania fundamentów przez wznoszenie ścian i wykonanie stropu. Dziś na budynku w Krzyżewie zawieszono wiechę, a przed wykonawcą, firmą PRZEMBUD Gdańsk S.A., prace dachowe, zamknięcie budynku i dalsze roboty instalacyjne.

- Celem inwestycji jest zachowanie naszego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń oraz stworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia działalności muzealnej, naukowej, edukacyjnej i wystawienniczej. Muzeum kojarzy się przede wszystkim z zabytkami, wystawami i zwiedzającymi. Jednak za tym, co prezentujemy publiczności, kryje się ogromna, często niewidoczna na co dzień praca związana z gromadzeniem, zabezpieczaniem, konserwacją, opracowaniem i badaniem zbiorów. Ochrona dziedzictwa wymaga nie tylko wiedzy i zaangażowania muzealników, ale również odpowiedniej infrastruktury. Powstający tutaj budynek zapewni nowoczesne przestrzenie magazynowe dla muzealiów, bibliotekę i czytelnię starodruków, pomieszczenia do pracy naukowej i merytorycznej, zaplecze administracyjne, a także przestrzeń ekspozycyjną – mówi Anna Zienkiewicz, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Budowa Centrum Copernicus w Krzyżewie, fot. Anna Dembińska

W nowym obiekcie znajdą się biblioteka z czytelnią, magazyny zbiorów oraz pomieszczenia administracyjne. Powstaną odpowiednie warunki do przechowywania, zabezpieczania, opracowywania i udostępniania muzealnych zasobów. Będzie to zaplecze służące zarówno codziennej pracy muzeum, jak i rozwojowi jego działalności naukowej i edukacyjnej

- Tworzymy warunki, które pozwolą naszemu muzeum rozwijać się przez kolejne dziesięciolecia. To miejsce staje się w ten sposób ważnym punktem na mapie działalności Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Miejscem, w którym powstaje nowoczesna infrastruktura służąca ochronie tego, co najcenniejsze, naszego wspólnego dziedzictwa - podkreśla dyrektor Anna Zienkiewicz.

Inwestycja jest współfinansowana (72 mln zł) z funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021 2027. Pierwsi goście mają odwiedzić ECC pod koniec 2028 roku.