Wpisami w księdze żegnają prezydenta Henryka Słoninę

Wszyscy, którzy chcą pożegnać byłego prezydenta Elbląga Henryka Słoninę, mogą wpisywać się do księgi kondolencyjnej, która od wtorku (3 marca) została wyłożona w Ratuszu Staromiejskim.

Jako pierwszy kondolencje w księdze zamieścił prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

- Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o Twoim odejściu, jeszcze tak niedawno pracowaliśmy razem, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy. Uczyłeś mnie samorządu, bycia samorządowcem. Dziękuję Ci za to - napisał prezydent Wróblewski.

Do księgi kondolencyjnej wpisali się już także wiceprezydenci: Janusz Nowak i Michał Missan.

Księga pozostanie w Ratuszu Staromiejskim do piątku (6 marca), wpisywać się do niej można w godzinach 8-18. Zostanie również wyłożona podczas mszy pożegnalnej, którą we wtorek (3 marca) o godz.18 w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Elblągu odprawi ksiądz Andrzej Kilanowski.

- Docelowo księga kondolencyjna trafi do rodziny pana prezydenta Henryka Słoniny. Dołączymy do niej także wpisy wydrukowane z elektronicznej księgi kondolencyjnej - zapowiada Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

W tej drugiej wpisy można zamieszczać wchodząc na zakładkę Urzędu Miejskiego w Elblągu.