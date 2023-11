 Wspomnienie KS Orzeł o Helenie Pilejczyk

Była wyjątkowym sportowcem i niesamowitym człowiekiem. Zawsze będziemy dawali ją za przykład młodym panczenistom. Kochała ten sport i była jego największą ambasadorką. Helenę Pijelczyk żegna Klub Sportowy Orzeł.

Nigdy się nie poddawała i zawsze uśmiechała. Kiedy mówiła o panczenach, pojawiał się błysk w jej oczach. Helena Pilejczyk była utytułowaną łyżwiarką szybką, brązową medalistką olimpijską, wielokrotną mistrzynią Polski, jej imię nosi kryte lodowisko przy Karowej.

Wychowała kolejne pokolenia elbląskich łyżwiarzy. Czuła ten sport, wspierała zawodników, trenerów. Była dobrym duchem Klubu Sportowego Orzeł.

Do naszego klubu trafiła w latach 70. XX wieku w roli trenera. I od razu wzięła się do ciężkiej pracy. Na efekty nie trzeba było czekać - Pani Lusia doprowadziła do medali wielu zawodników naszego klubu, którzy do dziś z uśmiechem wspominają swoją Trenerkę. Jej wychowankami byli m.in.: Mariusz Maślanka, Małgosia Tomporowska, Cecylia Tłustochowicz.

W trenowanie młodych łyżwiarzy wkładała całe serce. Warto też zauważyć, że łyżew nigdy nie powiesiła na kołku. Jeszcze w wieku 70 lat została mistrzynią świata weteranów w swojej kategorii wiekowej. Bez przesady można powiedzieć, że bez niej Orzeł nie byłby takim klubem. Nie ma przypadku w tym, że nasi łyżwiarze trenują na lodowisku imieniem naszej wybitnej Trenerki.

Zarząd, Trenerzy i Zawodnicy Klubu Sportowego Orzeł

---kondolencje ---