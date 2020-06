Wybory prezydenckie 28 czerwca. Na kogo oddasz głos?

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca - ogłosiła dzisiaj marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ustawa, którą niedawno przyjął parlament i podpisał prezydent, przewiduje zarówno głosowanie bezpośrednie jak i korespondencyjne. Skoro dzisiaj, wraz z ogłoszeniem daty wyborów, ruszyła oficjalnie kampania wyborcza, my zachęcamy Czytelników portEl.pl do udziału w anonimowej sondzie. Na kogo oddacie swój głos?

Ustawa o wyborach prezydenckich zakłada, że głosowanie odbędzie się w tradycyjnej formie (w lokalach wyborczych), ale chętni będą mogli oddać głos korespondencyjnie. Ponadto kandydaci, którzy mieli startować w wyborach 10 maja, nie muszą ponownie się rejestrować ani zbierać podpisów. Nowo zarejestrowani kandydaci będą mieli czas do 10 czerwca na zebranie 100 tysięcy podpisów poparcia.

Jak będzie wyglądać głosowanie korespondencyjne? Wyborca, który chce w ten sposób głosować, musi zgłosić ten zamiar do urzędu gminy (ustnie, pisemnie lub elektronicznie) najpóźniej 12 dni przed dniem wyborów (czyli 16 czerwca). Jeśli ktoś jest na kwarantannie lub w izolacji spowodowanej epidemią, ma na to czas najpóźniej 5 dni przed dniem wyborów (23 czerwca), chyba że kwarantanna zaczęła się później, wówczas może zgłosić chęć głosowania nawet dwa dni przed wyborami. Z kolei wyborca za granicą musi zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego konsulowi najpóźniej 15 dni przed wyborami (13 czerwca).

W skład pakietu wyborczego wchodzi: koperta zwrotna; karta do głosowania; koperta na kartę do głosowania; instrukcja głosowania korespondencyjnego; oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Wypełniony pakiet wyborczy można dostarczyć do właściwego urzędu gminy lub konsulatu 2 dni przed terminem wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby albo dostarczyć do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

Z kolei głosowanie w lokalach wyborczych będzie odbywało się przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Szczegółowe wytyczne ogłosi wkrótce minister zdrowia. Z ustawy o wyborach prezydenckich wynika, że mniejsze niż zazwyczaj będą składy obwodowych komisji wyborczych. Przepisy dopuszczają minimum trzy osoby w składzie komisji.

Wraz z ogłoszeniem daty wyborów ruszyła oficjalna kampania wyborcza. Dlatego dzisiaj uruchamiamy naszą internetową sondę (przy artykule), pytając Czytelników portEl.pl, na kogo oddadzą głos w wyborach prezydenckich. By ograniczyć możliwość manipulacji wynikami, głos można oddać po zalogowaniu się, a dane konto musi być aktywne przed 1 czerwca. Jednocześnie zastrzegamy, że wyników sondy nie należy traktować jako reprezentatywne. To nie jest sondaż wyborczy, jaki przeprowadzają profesjonalne sondażownie.

Nasza sonda potrwa do 25 czerwca do godz. 12.