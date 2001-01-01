UWAGA!

Wyłączona sygnalizacja świetlna

 Elbląg, Wyłączona sygnalizacja świetlna
fot. pixabay

Na al. Grunwaldzkiej na kilka dni wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna. Kierowcy muszą zachować ostrożność - informuje elbląski ratusz.

- W związku z trwającymi robotami budowlanymi związanymi z odnową chodnika i budową ścieżki rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej 18 sierpnia zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu Grottgera/Grunwaldzka. Przerwa w funkcjonowaniu sygnalizacji potrwa do dnia 20 sierpnia. Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności - informuje UM w Elblągu.

