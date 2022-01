Zimno? To nie przeszkadza, aby się szkolić

Instruktorzy z kompanii szkolnej 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadzili pierwsze w tym roku szkolenie z kadetami z oddziału przygotowania wojskowego z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.

Miejscem szkolenia był pas ćwiczeń taktycznych, na którym na co dzień szkolą się żołnierze 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie. Tym razem swoją wiedzę, umiejętności i sprawność podnosili tutaj kadeci z klasy wojskowej, działającej przy ZSB.

Zajęcia obejmowały zagadnienia z zakresu taktyki.

— Przećwiczyliśmy znaki dowodzenia, marsz ubezpieczony, zrywanie kontaktu, maskowaliśmy się i ewakuowaliśmy rannego z pola walki — mówią kadet Karolina Krzemińska i mł. kadet Julia Dydo. — Użyte zostały także środki pozoracji, które wywarły na nas ogromne wrażenie. Było świetnie i już nie możemy doczekać się kolejnych zajęć.

Odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg szkolenia byli instruktorzy z Wojsk Obrony Terytorialnej i opiekunka klasy wojskowej – Agnieszka Borysewicz.

— To już kolejne zajęcia, które zrealizowaliśmy z klasami mundurowymi w 43 batalionie lekkiej piechoty w Braniewie — mówi ppor. Rafał Kocyba z kompanii szkolnej. — Była to bardzo dobra okazja, aby kadeci przećwiczyli te umiejętności i wiedzę, które poznają w teorii w szkole. To także dobra okazja, aby podkreślić bardzo duże zaangażowanie tak kadetów, jak i instruktorów, którzy prowadzili zajęcia.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej w Olsztynie i Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie współpracują ze sobą od 10 czerwca 2018 roku. Wówczas podpisano porozumienie o współpracy, którego celem jest między innymi wychowanie patriotyczne i edukacja proobronna młodzieży, integrowanie środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej, a także pozyskiwanie kandydatów z powiatu braniewskiego do służby wojskowej w 43 batalionie lekkiej piechoty w Braniewie. Warto zaznaczyć, że niektórzy z uczniów ZSB są już żołnierzami 43blp, zaś kolejni dołączą do nich niebawem po ukończeniu 16-dniowego szkolenia w ramach akcji „Ferie w mundurze”.