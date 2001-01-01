Zmiany organizacji ruchu na Dąbka

W związku z pracami drogowymi na skrzyżowaniu ul. Dąbka z al. Piłsudskiego będą zmiany w organizacji ruchu.

- W związku z rozpoczęciem drugiego etapu realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową na skrzyżowaniu al. Józefa Piłsudskiego z ul. Płk. Stanisława Dąbka w Elblągu” 18 sierpnia 2025r. o godz. 7:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu. Ruch skierowany zostanie na stronę wschodnią jezdni ul. Płk. Stanisława Dąbka. Uczestników ruchu drogowego prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i zachowanie ostrożności - informuje UM w Elblągu.