Zmiany w komunikacji na Lato z Radiem

W związku z plenerową imprezą Lato z Radiem i Telewizją Polską, ZKM w Elblągu informuje, że aby ułatwić powrót z imprezy, 12.07.2025 na liniach nr 1 i 12 trasy następujących kursów zjazdowych zostaną wydłużone do pętli:

- Linia nr 1, z Pl. Słowiańskiego (kierunek Ogólna) godz. ok. 22:40 oraz ok. 23:05;

- Linia nr 12, z Pl. Słowiańskiego (kierunek Odrodzenia) godz. ok. 22:15.

Jednocześnie informujemy, że w związku z imprezą, trasa linii nr 14 zostanie w tym dniu tymczasowo zmieniona. Od ok. godz. 15:00 do końca dnia, autobus linii nr 14 będzie kursował w obu kierunkach po skróconej trasie do pętli przy ul. Warszawskiej.