Zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej

- W związku z rozpoczęciem drugiego etapu przebudowy skrzyżowania ul. Płk. Dąbka i al. Piłsudskiego, od 18 sierpnia do odwołania wprowadzony zostanie nowy objazd na liniach 19, 21 oraz 100 - informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej.

Aktualny rozkład jazdy komunikacji miejskiej znajduje się na stronie portEl.pl w zakładce Rozkłady.

Objazd na linii nr 19

Kierunek Odrodzenia: bez zmian

Kierunek Dworzec: od ul. Dąbka przez ul. Niepodległości, Konopnickiej do ul. Beniowskiego, dalej po trasie

Objazd na linii nr 21

Kierunek Ogólna: od ul. Robotniczej, przez ul. Pionierską, Dąbka do al. Piłsudskiego, dalej po trasie

Kierunek Dworzec: od ul. Konopnickiej, przez ul. Niepodległości, Dąbka, Pionierską do ul. Robotniczej, dalej po trasie

Objazd na linii nr 100

Kierunek Odrodzenia: bez zmian

Kierunek Dworzec: od ul. Piłsudskiego, przez ul. Beniowskiego, Pionierską do Dąbka, dalej po trasie

Przystanek autobusowy Płk. Dąbka (Rynek) (w kierunku centrum miasta), wraz ze zmianą organizacji ruchu zostanie przesunięty ok. 100 metrów. Nadal obowiązują następujące zmiany:

Zawieszenie funkcjonowania linii tramwajowych nr 4 i 5

Zmiana rozkładu dla linii nr 1 i 3

Autobusowa linia zastępcza T4 za tramwaje linii nr 4, o trasie: Pl. Konstytucji – Grota- Roweckiego – 12 Lutego – Dąbka – Ogólna – pętla Ogólna

Na parkingu na Pl. Konstytucji (przy przystanku tramwajowym na ul. 1 Maja) zostanie ustawiony tymczasowy przystanek autobusowy dla linii zastępczej T4. Będzie to jednocześnie przystanek początkowy oraz końcowy dla linii T4, umożliwiający pasażerom przesiadkę pomiędzy autobusem zastępczym i tramwajami linii nr 1, 2 i 3. Autobusy linii zastępczej T4 oraz autobusy linii nr 19, 21 oraz 100 będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach na swojej trasie. Przypominamy, że na wszystkich liniach komunikacji miejskiej w Elblągu (w tym na linii zastępczej T4) obowiązują bilety i odpowiednie dokumenty (m.in. poświadczające prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów). W autobusach linii zastępczej będzie można nabyć bilet papierowy wyłącznie u kierowcy za odliczoną kwotą i podczas postoju autobusu na przystanku. Wszelkie informacje na temat obowiązującego cennika, przepisów oraz dostępnych w elbląskiej komunikacji miejskiej aplikacji mobilnych (zakup biletów, planowanie podróży oraz rozkłady jazdy w tym aplikacja Jakdojade) dostępne są na stronie www.zkm.elblag.com.pl.