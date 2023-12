Gdzie trafili parlamentarzyści z okręgu elbląskiego

Trwa powyborcze ustalanie poszczególnych stanowisk w rządzie, ale również w poszczególnych komisjach funkcjonujących w parlamencie. Jakie funkcje pełnią parlamentarzyści z okręgu elbląskiego?

Komisje

Przypomnijmy: okręg elbląski reprezentuje ośmioro posłów. Czwórka z PiS (Robert Gontarz, Leonard Krasulski, Andrzej Śliwka i Teresa Wilk), trójka z KO (Elżbieta Gelert, Stanisław Gorczyca i Jacek Protas) oraz Zbigniew Ziejewski z Trzeciej Drogi (PSL, Polska 2050).

Elżbieta Gelert zasiada w komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych oraz w komisji zdrowia, gdzie została wybrana wiceprzewodniczącą. Robert Gontarz trafił do komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki. Stanisław Gorczyca – do komisji do spraw petycji oraz komisji do spraw środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Leonard Krasulski zasiada w komisji regulaminowej oraz komisji gospodarki i rozwoju. Jacek Protas został członkiem komisji łączności z Polakami za granicą oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, w której wybrano go przewodniczącym, później dostał nominację ministerialną, o czym dalej.

Andrzej Śliwka został wybrany do komisji obrony narodowej, komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, a także komisji śledczej zajmującej się tzw. aferą wizową. Teresa Wilk – do komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, w której zasiadł także Zbigniew Ziejewski.

Kolejnym politykiem z regionu, który trafił do prezydium komisji, jest senator Jerzy Wcisła (KO), który ponownie został wiceprzewodniczącym w senackiej Komisji Obrony Narodowej. Decyzję o powierzeniu tej funkcji senatorowi z Koalicji Obywatelskiej komisja podjęła jednogłośnie 22 grudnia. Na czele komisji stoi gen. Mirosław Różański, senator XI kadencji. Jerzy Wcisła został też ponownie członkiem zarządu klubu senatorów KO.

Dodajmy przy okazji, że pochodzący z Elbląga poseł Artur Chojecki z PiS (do niedawna wojewoda warmińsko-mazurski) został szefem struktur tej partii w regionie (do Sejmu startował z okręgu olsztyńskiego). Zasiada w komisji obrony narodowej oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Rząd

Posłowie Jacek Protas (wybrany z okręgu elbląskiego) oraz Maciej Lasek (elblążanin z pochodzenia), wcześniej typowany na pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (obaj posłowie z KO) zostali wiceministrami funduszy i polityki regionalnej. Ich szefową jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Zbigniew Ziejewski (PSL) został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Szefem tego resortu jest Borys Budka z KO. Przypomnijmy, że w rządzie Mateusza Morawieckiego, który ustąpił po dwóch tygodniach funkcjonowania, ministrami zostali byli elblążanie, o czym tutaj.