Jarosław Kaczyński w Elblągu. O prawach kobiet i dogonieniu Danii

W Elblągu odbyła się w środę (13 września) konwencja wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. W przemówieniu prezes PiS odniósł się między innymi do akcji polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy parodiowali spot PiS.- Przyzwyczajony jestem do różnych zaskoczeń, jednak spotyka mnie coś niezwykłego. Mówią mi, że połowa klubu KO do mnie dzwoni. Ja co prawda nie mam tego swojego telefonu przy sobie, bo wypycha kieszeń, ale tak mi mówią. Od ośmiu lat mówią o dyktaturze, a teraz ciągle do mnie. Zupełnie ich nie rozumiem – mówił Jarosław Kaczyński. Zobacz zdjęcia.

Tylko ci z listy

Konwencja PiS odbyła się w sali koncertowej szkoły muzycznej. Wejść na nią mogły jedynie osoby, które wcześniej wpisały się na listę. Jaką listę i gdzie można było się na nią wpisać, tego nie udało nam się dowiedzieć od organizatorów wydarzenia. Kilkunastu mieszkańców Elbląga czekało więc bezskutecznie na umożliwienie im wejścia na salę. - Chciałybyśmy wejść, zadać jakieś pytanie. Nie jest to jednak możliwe – powiedziały nam cztery elblążanki, które przyszły na konwencję PiS, ale na nią nie mogły wejść.

- Powiedzieli mi, że muszę mieć specjalną przepustkę. Nic im nie odpowiedziałem. A co? Z plecami ochroniarzy mam gadać? Nie czuję się tym rozczarowany, wiedziałem, że mnie nie wpuszczą, ponieważ nie jestem zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości. Gdy to powiedziałem, to mnie nie wpuścili – mówi jeden z mieszkańców Elbląga, który próbował wejść na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim.

- Jestem zawiedziony, przyjechałem z Wielkiej Brytanii na urlop do rodzinnego Elbląga. Tam aktualnie mieszkam. Jestem zwolennikiem PiS, a okazuje się, że nie zostanę wpuszczony. Jak to? O spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim dowiedziałem się z telewizji i po prostu przyszedłem. Czuję się rozczarowany i może zmienię zdanie, co do głosowania w wyborach na PiS - mówi Krzysztof Romański, którego spotkaliśmy przed szkołą.

fot. Mikołaj Sobczak

„Do zobaczenia w Polsce”

Konwencja PiS rozpoczęła się o godz. 17 prezentacją wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości z województwa warmińsko-mazurskiego do Sejmu i Senatu. Potem na scenę wszedł (witany owacyjnie) Jarosław Kaczyński. W kilkunastominutowym przemówieniu odniósł się on między innymi do kwestii praw kobiet. - Oni (Platforma Obywatelska - red.) mówią o piekle kobiet, że to my niby piekło kobiet tworzymy. Możemy im odpowiedzieć: piekło kobiet to było za waszych czasów – mówił Jarosław Kaczyński.

Dodał, że za rządów Platformy Obywatelskiej kobietom podniesiono wiek emerytalny i nie były one jego zdaniem bronione przed przemocą domową. - Dzisiaj kobiety i dzieci są chronione – mówił Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że swój program ugrupowanie planuje nie na cztery, ale na osiem i więcej lat.

- Za osiem lat lista krajów dogonionych lub miniętych będzie długa. Być może znajdą się tam takie kraje jak Anglia i Francja. Parę kroków dalej są Niemcy, a potem te kraje najbogatsze jak Szwecja, Austria, Holandia i najbogatsza w Europie Dania. Wszystko jest do zrobienia – zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Pożegnany został brawami, okrzykami: "zwyciężymy, Jarosław, Jarosław...." Kaczyński powrócił na scenę. - Dziękuję i do zobaczenia w Polsce - powiedział prezes PiS.