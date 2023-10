 Kandydatki i kandydaci Nowej Lewicy w wyborach do Sejmu RP. Lista nr 3

Szanowni Państwo, jako liderka listy z dumą przedstawiam Wam ostatnią piątkę naszej listy – kandydatki i kandydatów Nowej Lewicy w wyborach do Sejmu RP. Lista nr 3

Wincenty Przyborowski pozycja nr 12

Dumnie reprezentuję Braniewo i cały powiat braniewski. Cale życie aktywny i oddany lokalnej społeczności. Niestrudzenie działam na rzecz mojej małej ojczyzny. W tym wiele lat w Ochotniczej Straży Pożarnej, także jako Prezes OSP Lipowina. Za wieloletnią posługę zostałem odznaczony medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Gabriela Nowak pozycja nr 13

Wykształcenie zdobyłam w zakresie edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia, studia podyplomowe z origofrenopedagogiki. Jednak niemal dwie pierwsze dekady przepracowałam w sektorze budowlanym. Po czasie poświęconym na opiekę nad dziećmi wróciłam do aktywności zawodowej, by aż do emerytury przepracować w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie. Nadal jestem aktywna, chcę pomagać i walczyć o innych. Dlatego w 2013 rok wspólnie z lokalną społecznością założyłam Stowarzyszenie "Wolność od Strachu" w Działdowie, którego byłam wieloletnią prezeską. Wspierało ono osoby dotknięte przemocą. Aktywnie działam w stowarzyszeniach działających na terenie działdowszczyzny: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Działdowska Kuźnia Słowa. Jestem także członkinią wspierającą Amnesty International. Do 35 roku życia działałam w ZSMP. Od 2013 roku związana z lewicą. Obecnie pełnię funkcję przewodniczącej Koła Miejskiego w Działdowie, jestem także członkiem Zarządu Powiatowego Nowej Lewicy w Działdowie.

W 2015 roku zostałam nominowana za aktywność społeczną do nagrody Stalowy Goździk (przede wszystkim za działania w Stowarzyszeniu "Wolność od Strachu" podejmowane w obronie kobiet i dzieci, ofiar przemocy w rodzinie).

Walczę o przywrócenie bezpieczeństwa i godności kobiet, o zapewnienie godnego, bezpiecznego i stabilnego życia seniorom. To moja dewiza, to program Nowej Lewicy.

Bartosz Markowski pozycja nr 14

Jestem zawodowym programistą. Pracuję w zagranicznej firmie. Jestem członkiem Rady Krajowej partii Razem.

Dlaczego startuję? Mam wiele powodów. Chcę zmieniać świat. Mam też w sobie złość i frustrację na to, jak mój kraj marnuje swój potencjał. Czas na zmiany! Czas na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, stworzenie dostępnych mieszkań w dobrze zaprojektowanych i przyjaznych miastach. Moje hobby to programowanie, gry planszowe, spacery z psem, komiksy. Najbliższe mi słowo: wspólnota. Poczujmy ją razem idąc do wyborów i zmieniając świat na lepszy!

Milena Falkowska-Hojan pozycja nr 15

Mam 35 lat. Wyższe wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na trzech kierunkach: Politologia na Instytucie Nauk Politycznych, ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Administracja na Wydziale Nauk Prawnych i Administracji. Zawodowo współpracuje z hodowcami drobiu w jednej z dużych firm branży mięsnej w naszym Regionie. Działam na rzecz lokalnej społeczności jako sołtyska Wielkiego Dworu w Gminie Małdyty. Od lat aktywnie współpracuję z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz mediami lokalnymi. Obecnie członkini Zarządu OSP Koszajny oraz Przewodnicząca Super Babek – Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkim Dworze. W ramach swojej aktywności zrealizowałam wiele ciekawych projektów, w tym ogólnopolskich, na rzecz lokalnej społeczności.

Praca na rzecz społeczności lokalnej to moja pasja i powołanie. Działam, bo w naszym regionie jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

Uważam, że przyszłość wsi leży w rękach kobiet. To bohaterki, które wspaniale kreują rzeczywistość w swoim otoczeniu, aktywnie działają na rzecz lokalnych małych ojczyzn.

Dominika Kasprowicz pozycja 16

Jestem aktywistką, feministką, dziennikarką, edukatorką i nauczycielką.

Z wykształcenia magistrą nauk politycznych ze specjalnością dziennikarstwo, mam też licencjat z filologii angielskiej. Przez 15 lat pracowałam w szkołach w Iławie i Lubawie jako nauczycielka języka angielskiego (stopień - nauczyciel dyplomowany), byłam też w tym czasie członkinią ZNP. Dziennikarskie szlify zdobywałam jako reporterka Meloradia oraz w telewizji internetowej Reset Obywatelski, gdzie miałam autorski program strajkowy „To jest wojna”. Od 2021 roku prowadzę wznowioną po kilku latach przerwy działalność gospodarczą - prywatną szkołę języka angielskiego.

W 2016 roku zaangażowałam się w tworzenie oddolnego ruchu społecznego Strajk Kobiet jako lokalna koordynatorka i organizatorka protestów w Iławie. Byłam też członkinią iławskiego feministycznego stowarzyszenia Odważne. Od października 2020 wspierałam Ogólnopolski Strajk Kobiet jako członkini zespołu prasowego fundacji, a od grudnia 2020 do września 2022 pełniłam także funkcję członkini zarządu fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet. Byłam odpowiedzialna m.in. za międzynarodową komunikację i fanpejdże OSK na Instagramie oraz Facebooku. Wspieram i współpracuję z organizacjami pozarządowymi walczącymi o prawa kobiet i prawa osób LGBTQIA+ w regionie, ale i w całej Polsce. Jako trenerka i edukatorka prowadzę m.in. warsztaty z komunikacji empatycznej w duchu Porozumienia bez przemocy oraz z wystąpień publicznych i w mediach. Organizowałam też warsztaty antydyskryminacyjne i z edukacji seksualnej dla młodzieży.

Wierzę w oddolne sieci wsparcia i pomagam w aborcjach #jakJustyna. Kandyduję z list Lewicy, bo jest to naturalna konsekwencja drogi, jaką obrałam jako feministka i aktywistka w 2016 roku, wychodząc na pierwszy czarny protest. Nie spocznę, dopóki wszystkie osoby w Polsce w niechcianych ciążach nie będą miały swobodnego i lokalnego dostępu do legalnej, darmowej i bezpiecznej aborcji. Dopóki Polki nie będą się czuły bezpieczne w polskich szpitalach. Dopóki każda potrzebująca nie będzie miała swobodnego dostępu do refundowanej antykoncepcji, w tym pigułki po, do darmowej opieki ginekologicznej. Dopóki nie zostanie zmieniona definicja gwałtu oraz nie zostaną wprowadzone przepisy gwarantujące bezpieczeństwo osób zagrożonych przemocą. Dopóki nie naprawimy systematycznie niszczonej edukacji, a dzieci i młodzież nie będą się czuli w szkole bezpieczni, także emocjonalnie. Dopóki osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie nie będą miały zapewnionych godnych warunków do życia. Dopóki nie będzie pełni praw dla osób LGBTQIA+.

Żyję w zgodzie ze swoimi przekonaniami, nie znoszę hipokryzji. Jestem matką 3 nastolatków, psią i kocią matką adopcyjną, joginką, weganką, minimalistką dążącą do redukcji odpadów.

---- Materiał wyborczy opublikowany i sfinansowany przez KW Nowa Lewica ---