Kto został posłem z okręgu elbląskiego (aktualizacja)

Cztery mandaty dla PiS, trzy dla KO, jeden dla Trzeciej Drogi. Taki może być wynik głosowania w okręgu elbląskim, jeśli końcowe oficjalne wyniki będą zbliżone do częściowych nieoficjalnych. PKW przeliczyła dotychczas głosy z 95 procent obwodów. Kto ma największe szansa na zostanie posłem?

Z listy Prawa i Sprawiedliwości najwięcej głosów ma obecnie Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych. Drugi jest Robert Gontarz, dotychczasowy poseł z powiatu działdowskiego, dopiero trzeci jest lider listy Leonard Krasulski, a czwarta – Teresa Wilk. Jeśli nieoficjalne częściowe wyniki będą zbliżone do końcowych, to cała czwórka otrzyma mandaty do Sejmu.

W Koalicji Obywatelskiej pewniakami do zasiadania przy Wiejskiej są: Jacek Protas i Elżbieta Gelert. O trzecie miejsce, premiowane mandatem, walczą Katarzyna Królak, Mateusz Szauer, Stanisław Gorczyca, Natalia Sycz i Robert Turlej. Obecnie największe szanse ma Królak.

Jeden mandat może przypaść Trzeciej Drodze. Najlepszy wynik z kandydatów tej listy ma na razie Zbigniew Ziejewski, który ma przewagę około tysiąca głosów nad liderem listy Rafałem Ryszczukiem.

Gdy tylko PKW zakończy sprawdzanie protokołów z komisji wyborczych, podamy szczegółowe, choć jeszcze cały czas nieoficjalne, dane.

Aktualizacja godz. 20.20. Do pełni wyników w okręgu elbląskim brakuje oficjalnych danych z trzech komisji z Elbląga. Na tę chwilę najwięcej głosów w okręgu zdobył Jacek Protas (KO) - 35 431, następnie Andrzej Śliwka (PiS) - 32 452, Robert Gontarz (PiS) - 24 898, Elżbieta Gelert (KO) - 15 494, Leonard Krasulski (PiS) - 13 762 głosy. i Zbigniew Ziejewski (Trzecia Droga) - 12 639.

Aktualizacja z godz. 18:20. Posłami z listy PiS zostaną Andrzej Śliwka, Robert Gontarz, Leonard Krasulski i prawdopodobnie Teresa Wilk. Z listy KO - Jacek Protas, Elżbieta Gelert i Stanisław Gorczyca. Z Trzeciej Drogi mandat poselski trafi prawdopodobnie do Zbigniewa Ziejewskiego. To nasze przewidywania na podstawie częściowych nieoficjalnych jeszcze wyników ogłoszonych przez PKW na podstawie głosów z ponad 95 procent obwodów.