Oficjalne wyniki w okręgu elbląskim. Sprawdź, kto ile dostał głosów

Okręg elbląski będzie miał w nowej kadencji Sejmu czworo posłów z Prawa i Sprawiedliwości, troje z Koalicji Obywatelskiej, jednego z Trzeciej Drogi. Mandat senatora wywalczył Jerzy Wcisła z KO. Przedstawiamy oficjalne wyniki głosowania w okręgu na wszystkich startujących kandydatów.

Wybory do Sejmu w okręgu elbląskim wygrał PiS, uzyskując 35,20 proc. głosów. Druga była Koalicja Obywatelska - 31,87 proc., trzecia - Trzecia Droga (15,40 proc.) i to tylko te komitety wywalczyły mandaty. Próg wyborczy przekroczyła także Nowa Lewica (8,11 proc.) i Konfederacja (6,54 proc.), ale miały za mało głosów, by liczyć się w podziale mandatów.

Największym poparciem spośród wszystkich kandydatów do Sejmu w okręgu elbląskim cieszył się Jacek Protas (KO), na które głosowało 35 745 osób. Drugi był Andrzej Śliwka (PiS), który uzyskał 32 895 głosów, a trzeci Robert Gontarz (PiS) z 24 940 głosami. W czołowej dziesiątce znaleźli się także: Elżbieta Gelert (KO, 15 847 głosów), Leonard Krasulski (PiS, 13 948 głosów), Zbigniew Ziejewski (Trzecia Droga, 12 695 głosów), Rafał Ryszczuk (Trzecia Droga, 12 086 głosów), Monika Falej (Lewica 11 1140 głosów), Teresa Wilk (PiS, 9280 głosów) oraz Stanisław Gorczyca (KO, 7979 głosów). Miejsc w Sejmie jest jednak osiem i z mandatem musiała się pożegnać dotychczasowa posłanka Monika Falej oraz jedynka na liście Trzeciej Drogi - Rafał Ryszczuk.

W głosowaniu do Senatu w okręgu nr 84 (elbląsko-braniewsko-lidzbarsko-bartoszyckim) najwięcej głosów uzyskał Jerzy Wcisła (KO), poparło go 86 158 wyborców. Łukasz Kochan (PiS) zyskał poparcie 52 550 wyborców, a Justyna Masiewicz-Grodz (Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin) - 12 332 głosy. W okręgu nr 85 (iławsko-ostródzkim) mandat zdobył Gustaw Marek Brzezin (PSL), na którego zagłosowało 73 391 osób. 52 770 osób poparło kandydatkę PiS i dotychczasową senator Bogusławę Orzechowską. Kolejni kandydaci uzyskali: Michał Fiałkowski (Konfederacja, 12 055 głosów), Paweł Dulski (Bezpartyjni Samorządowcy, 7322 głosy), Tomasz Dąbrowski (KW Wolnościowcy, 4053 głosy).

Frekwencja w okręgu wyniosła 74,38 proc.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów, wyróżniliśmy osoby, które zdobyły mandat posła.

Kandydaci do Sejmu (okręg 34)

Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

1. Roman Kozłowski, Lubin - 1302 głosy

2. Jarosław Edward Lesiakowski, Kobyłka - 157

3. Marzena Maria Ołtuszewska, Orneta - 365

4. Marta Julia Krużycka, Siechnice - 291

5. Aleksandra Magdalena Nisiewicz, Lubin - 237

6. Maciej Tomasz Gawron, Lubin - 276

7. Edyta Maria Kida, Warszawa - 297

8. Mateusz Adam Górak, Legnica - 153

9. Agnieszka Kostyluk, Lubin - 174

10. Bartłomiej Kwaśniewski, Szklary Górne - 204

11. Ewa Anna Grygorcewicz, Lubin - 143

12. Mariusz Wojciech Zaorski, Trąbki Wielkie - 81

13. Bogdan Kowieszko, Orneta - 119

14. Wit Wojtkiewicz, Pruszcz Gdański - 94

15. Beata Krystyna Imielska-Dudziak, Lubin - 107

16. Jacek Sochacki, Gdynia - 322

Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

1. Rafał Ryszczuk, Kisielice - 12 085 głosów

2. Zbigniew Ziejewski, Szwarcenewo - 12 695

3. Małgorzata Werkowska-Wiktorska, Samborowo - 3243

4. Piotr Żuchowski, Szałkowo - 2931

5. Piotr Wasześcik, Ostróda - 755

6. Wojciech Ziober, Ostróda - 594

7. Wioletta Jaskólska, Warszawa - 3085

8. Robert Cezary Szczepański, Dobrocin - 678

9. Małgorzata Katarzyna Lewandowska, Iława - 1839

10. Dorota Michalak, Lidzbark Warmiński - 1683

11. Magdalena Madeja, Jegłownik - 1460

12. Monika Barbara Marchalewska, Morąg - 924

13. Waldemar Czajka, Biskupiec - 506

14. Artur Marek Matłach, Elbląg - 528

15. Barbara Jadwiga Chlebińska, Elbląg - 370

16. Jan Bobek, Piórkowo - 2725

Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA

1. Monika Walentyna Falej, Olsztyn - 11140

2. Dawid Sadowski, Brzydowo- 2257

3. Aleksandra Żmijewska, Poznań - 2946

4. Paweł Rodziewicz, Elbląg - 1095

5. Monika Dwojakowska, Elbląg - 1189

6. Ryszard Sarzyński, Bartoszyce - 354

7. Justyna Maciak, Ostróda - 783

8. Jakub Hermanowicz, Miłakowo - 491

9. Sylwia Piekart, Orneta - 473

10. Ewelina Sagan, Iława - 737

11. Danuta Jadwiga Zubrycka, Bartoszyce - 343

12. Wincenty Marian Przyborowski, Braniewo - 242

13. Gabriela Walentyna Nowak, Działdowo - 365

14. Bartosz Markowski, Gdańsk - 286

15. Milena Falkowska-Hojan, Wielki Dwór - 568

16. Dominika Kasprowicz, Iława - 1000

Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. Leonard Seweryn Krasulski, Elbląg - 13 948 głosów

2. Teresa Wilk, Elbląg - 9280

3. Andrzej Śliwka, Pasłęk - 32 895

4. Robert Gontarz, Tuczki - 24 940

5. Adam Ołdakowski, Witki - 5423

6. Damian Jan Godziński, Nowe Miasto Lubawskie - 1644

7. Ewa Wyszomirska, Gronowo - 1860

8. Kamil Prusinowski, Ostróda - 1260

9. Elżbieta Marianna Węglewska, Lidzbark - 1609

10. Andrzej Jarosław Rykaczewski, Iława - 2532

11. Anna Piątek, Brodnica - 2869

12. Anna Węgłowska, Ławice - 1232

13. Dariusz Andrzej Struk, Ostróda - 825

14. Jolanta Wiesława Andruszkiewicz, Bartoszyce - 1739

15. Krzysztof Stanisław Aurast, Działdowo - 578

16. Jacek Roman Pawlik, Kiwity - 2739

Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

1. Konrad Sajkowski, Warszawa - 7173 głosy

2. Łukasz Tulwiński, Iława - 1529

3. Jan Krysiak, Ostróda - 1264

4. Jan Zelma, Omule - 1411

5. Paweł Sobotka, Ostróda - 304

6. Teresa Genowefa Ruksztełło, Nowa Pasłęka - 304

7. Sebastian Lechosław Krawyciński, Elbląg - 335

8. Gabriela Joanna Sikorska, Elbląg - 788

9. Paweł Dunajewski, Bartoszyce - 485

10. Marta Anna Baczewska, Poznań - 561

11. Genowefa Teresa Jankowska, Elbląg - 255

12. Szymon Adam Ziólkowski, Działdowo - 538

13. Justyna Tucholska, Płock - 476

14. Marta Sztachańska, Olsztyn - 264

15. Dawid Chorąży, Henrykowo - 679

16. Tomasz Zawacki, Nowe Miasto Lubawskie - 2255

Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

1. Jacek Protas, Lidzbark Warmiński - 35 745 głosów

2. Elżbieta Kazimiera Gelert, Elbląg - 15 847

3. Stanisław Andrzej Gorczyca, Szafranki - 7979

4. Katarzyna Królak, Morąg - 5979

5. Mateusz Szauer, Lubawa - 5777

6. Natalia Sycz, Górowo Iławeckie - 4677

7. Monika Marzena Grabowska-Kuśmirczuk, Debrzno - 2605

8. Iwona Mrozińska, Nowe Miasto Lubawskie - 2515

9. Elżbieta Monika Ruda, Braniewo - 1287

10. Wiesław Grzegorz Śniecikowski, Pasłęk - 1136

11. Robert Turlej, Elbląg - 5555

12. Alicja Grodowska, Orneta - 626

13. Karol Bidziński, Elbląg - 627

14. Andrzej Bagiński, Gdańsk - 400

15. Jarosław Piechotka, Zalewo - 1108

16. Elżbieta Zabłocka, Bartoszyce - 3547

Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA

1. Marcin Dominik Guliński, Elbląg - 1254 głosy

2. Lech Hermanowicz, Stega Mała - 334

3. Jolanta Bannach, Elbląg - 344

4. Marek Ptaszyński, Brzydowo - 176

5. Sylwia Kaźmierska, Ostrowin - 230

6. Dariusz Józef Zieniewicz, Braniewo - 236

7. Joanna Agnieszka Gulińska, Elbląg - 179

8. Jarosław Osuch, Elbląg - 97

9. Kamil Tomasz Kaźmierski, Ostrowin - 143

10. Anna Gołębiowska, Lidzbark Warmiński - 346

Lista nr 8 - Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców została przez PKW unieważniona ze względu na wycofanie się komitetu z wyborów

Lista nr 10 - KW NORMALNY KRAJ

1. Filip Mikołaj Proc, Elbląg -192 głosy

2. Klaudia Helena Ejsmont, Elbląg - 82

3. Tomasz Marcin Zalewskki, Elbląg - 121

4. Ewelina Halina Kasperowicz, Elbląg - 94

5. Jakub Maciej Kudryk, Elbląg - 53

6. Anna Pietrzak, Elbląg - 147

7. Lesia Gromadzka, Słupsk - 52

8. Adam Patryk Romanowski, Elbląg - 48

9. Marta Przybecka, Elbląg - 71

10. Bartosz Jakub Derebecki, Elbląg -115